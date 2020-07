Būvdarbi notiek vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos; brīdina par lēnu satiksmi

Valstī turpinās aktīva būvdarbu sezona, būvdarbi notiek uz vairāk nekā 90 ceļu posmiem, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sākušies būvdarbi uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no satiksmes mezgla krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte) līdz Ikšķilei (17,328.-28,000. km), darbu zonā noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā. Uz Rīgas virziena brauktuves posmā no Ikšķiles līdz pieejām divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu A4 (Baltezers–Saulkalne) satiksmei pārmaiņus tiks slēgta viena no divām braukšanas joslām. Plānots, ka naktīs satiksmei būs atvērtas brauktuves abas joslas.

Nedēļas nogalē, dodoties ārpus Rīgas, jārēķinās ar lēnāku satiksmi Saulkrastu un Jūrmalas virzienā. Saulkrastu apvedceļa (A1) remontdarbu posma izbraukšana var prasīt stundu ceļā. Satiksmei ir slēgta izbraukšana no Rīgas ielas Saulkrastos (V101) uz Tallinas šoseju, tā tiek organizēta pa autoceļu Saulkrasti–Ragana (P6). “Latvijas Valsts ceļi” aicina autobraucējus plānot savlaicīgi savus braucienus un rēķināties ar papildu laiku ceļā. Tāpat uzņēmums aicina iespēju robežās izmantot elektrovilcienu pakalpojumus, kas ir pieejami gan Saulkrastu, gan Jūrmalas virzienā.

Uz reģionālajiem autoceļiem visvairāk pagaidu luksoforu ir uz autoceļa Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) posmā no Pūriem Auces virzienā līdz pat Penkulei – tur ir astoņi pagaidu luksofori, un lai izbrauktu visus remontdarbus būs nepieciešama stunda un 20 minūtes. Savukārt četri luksoforu posmi ir uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) 20 kilometru garā posmā, sākot no Ventspils Kuldīgas virzienā, tur jārēķinās ar stundu ceļā.