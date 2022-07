Čaka iela Rīgā kļūst zaļāka

Aleksandra Čaka ielā, tāpat kā citās centra ielās, šovasar aktīvi noris dažādi labiekārtošanas darbi - tiek izvietotas puķu kastes ar dažādiem košumaugiem, papildus soliņi un velosipēdu statīvi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāve Lelde Rudzika.

Līdz šim Čaka ielas posmā no Merkeļa ielas līdz Pērnavas ielai ir uzstādītas 36 puķu kastes, kas tiks apstādītas ar dažādiem košumaugiem. Rīgas dome paudusi, ka šajā posmā tiks uzstādīti arī deviņi soli, papildus atkritumu urnas un 133 velosipēdu statīvi.

Jau pavasarī Rīgas dome uzsāka ielas atdzīvināšanu, iestādot 26 kokus posmā no Pērnavas līdz Ērgļu ielai. Savukārt gar Barona kvartālu un sadalošajā joslā, posmā no Ērgļu ielas līdz Tallinas ielai, iesētas puķu pļavas.

Čaka ielas labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz augusta beigām.

Rīgas dome informē, ka tuvāko nedēļu laikā arī pārējos 11 centra ielu posmos tiks uzstādīti dažādi labiekārtošanas elementi.

Pilsētas dome precizē, ka tiks labiekārtoti trīs Krišjāņa Valdemāra ielas posmi: no Zirņu ielas līdz Laktas ielai, no Bruņinieku ielas līdz Zirņu ielai, no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai. Divi Elizabetes ielas posmi: no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim un no Satekles ielas līdz Brīvības bulvārim.

Savukārt Brīvības ielā plānotie labiekārtošanas darbi būs posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam; Dzirnavu ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Gogoļa ielai; Lenču ielā un Ganu ielā; Merķeļa ielā; Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības bulvāra līdz Kr. Valdemāra ielai, kā arī Stabu ielā.