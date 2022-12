Čakša izvēlas Bagatski par padomnieku sporta jautājumos

No piektdienas, 30. decembra, izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (JV) komandā darbu sāk Ainars Bagatskis, kurš iecelts par ministres ārštata padomnieku sporta jautājumos, portāls "Delfi" uzzināja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Ministrijā norādīja, ka Bagatskis ir bijušais profesionālais basketbolists, daudzus gadus bijis Latvijas basketbola izlases dalībnieks un viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem tās sastāvā. No 2005. gada strādā par basketbola treneri, no 2010. gada līdz 2017. gadam bija Latvijas basketbola izlases galvenais treneris, kā arī trenējis vairākas augsta līmeņa klubu komandas.

Šobrīd viņš Ukrainas vīriešu basketbola izlases un Rumānijas vīriešu basketbola kluba "Voluntari" galvenais treneris.

IZM arī skaidroja, ka sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam turpmāko gadu laikā Latvijā paredz veidot uz sistēmisku attīstību vērstu sporta nozares finansēšanas un administratīvās pārvaldības modeli, veicināt iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, fizisko aktivitāti, kā arī radīt konkurētspējīgu vidi augstu sasniegumu sportam.

"Tāpēc augsta līmeņa sporta profesionāļa iesaiste un redzējums šajos procesos sniegs būtisku ieguldījumu sistēmas pilnveidē un attīstībā," raksta ministrija.