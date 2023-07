Kad ieradās glābēji, trīs cilvēki, kurus straume sestdien Carnikavas pludmalē vilka arvien dziļāk jūrā, jau gulēja izvilkti krastā. Par spīti vispirms citu atpūtnieku un pēcāk arī mediķu pūliņiem, viņu dzīvības neizdevās glābt. Iespējams, glābēji pie cietušajiem būtu varējuši ierasties ātrāk, ja vien Laivu ielu, pa kuru var nokļūt līdz pašai jūras malai, nebūtu aizšķērsojusi metāla konstrukcija.

Valsts policijas apkopotā informācija par notikušo liecina, ka jūrā sestdien bijuši lieli viļņi, veidojušās zemūdens straumes. Peldēties jūrā pie Carnikavas devušies daudzi, tajā skaitā divi pāri – divi vīrieši un divas sievietes, no kurām viena palikusi ūdens malā. Redzot, ka trīs peldētājus straume sāk vilkt jūrā iekšā, sieviete steigusies palīgā, bet rezultātā dzīvībai bīstamā situācijā nokļuvuši visi četri, notikušo portālam “Delfi” atstāsta policijas pārstāve Diāna Lūkina.

Pēc policijas pārstāves stāstītā, bīstamo situāciju pamanījuši blakus esošie atpūtnieki, kuru vidū bijuši arī profesionāli peldētāji. Viņi bijuši tie, kuri cilvēkus izvilka krastā un nekavējoties arī sākuši tiem sniegt pirmo palīdzību, līdz ieradušies mediķi, taču, par spīti ilgstošiem reanimācijas pūliņiem, trīs cilvēku - divu jaunu vīriešu un aptuveni 40 gadu vecas sievietes - dzīvības neizdevās glābt. Krastā dzīva nokļuva tikai meitene pusaudzes vecumā. Policijā uzsākts kriminālprocess, lai noskaidrotu bojā gājušo oficiālo nāves cēloni.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Arita Freimane portālam “Delfi” stāsta – izsaukums saņemts īsi pirms plkst.17.30, un uz notikuma vietu steigušās trīs mediķu brigādes, tostarp viena ārstu speciālistu brigāde, kas tiek piesaistīta sarežģītās un īpaši kritiskās situācijās. Līdz cietušajiem mediķi nokļuvuši 25 minūšu laikā, un izsaukuma dokumentos norādīts, ka līdz notikuma vietai bija jāpārvar liels attālums. To, ka piekļūšana notikuma vietai bijusi apgrūtināta, atzīst arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Kad glābēji ieradušies pludmalē, cilvēki no jūras jau bijuši izvilkti laukā, saka VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Sociālajos tīklos publicētajos aculiecinieku attēlos redzams, ka pie pludmales Laivu ielas galā glābēju auto saskāries ar šķērsli – metāla konstrukciju. Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (LRA) stāsta – 2020.gadā šeit izbūvēts stāvlaukums un līdz jūrai izveidots grantēts gājēju un velosipēdu ceļš. Tā kā autovadītāji bieži ignorējuši aizliegumu pa to braukt, uz Laivu ielas aptuveni 400 metru attālumā no jūras pērn augustā uzlikts slēdzams metāla šķērslis. Pret to sestdien atdūries arī glābēju transports. Ugunsdzēsēji meklējuši apbraukšanas iespējas, mediķi uz pludmali skrējuši kājām.

🇱🇻 Vakar Carnikavā operatīvam transportam radās grūtības, lai nokļūtu pludmalē dēļ uzstādīta uz ceļa šķēršļa. Carnikavā vakar dēļ spēcīgas zemūdens straumes noslīka 3 cilvēki.

📸 Peldēt droši#Carnikava #Ādaži #Latvija pic.twitter.com/jqdHn4kuSC — BreakingLV (@breakinglv) July 2, 2023

“Neviens nevarēja paredzēt, ka tā viss izvērtīsies,” par sestdien Carnikavā notikušo traģēdiju saka Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” vadītājs Gunārs Dzenis. Sestdien notikusī traģēdija esot nebijis gadījums, kaut lieli viļņi peldētājus vilinājuši vienmēr. Kad aģentūrā saņemta informācija par nelaimi pludmalē, šķērslis no ceļa ticis noņemts 22 minūtēs. Dzenis pieļauj, ka pēc šī gadījuma barjeru vairs neatjaunos.

Jautāts, vai pludmalē par bīstamību šajā nedēļas nogalē pēc traģēdijas ir izvietots kāds brīdinājums, viņš atbild noliedzoši. “Ir taču svētdiena,” tāpēc zīmes izveidot nav iespējams, turklāt Ādažu novada pludmale stiepjas 18 kilometru garumā no Vecāķiem līdz pat Lilastei. “Nav gluži tā, ka viss pēkšņi kļūst bīstams. Gaujā peldēties ir bīstamāk,” piebilst Dzenis, atkārtoti uzsverot, ka šis ir nebijis gadījums un pēc brīdinājuma zīmēm līdz šim nekad nav bijusi nepieciešamība.

Arī Miķelsone pauž – izgatavot kvalitatīvas zīmes prasa laiku un dome jau esot pasūtījusi informatīvos stendus, kam jābūt gataviem jūlija vidū. Taču viņa piebilst – brīdinājuma zīmes darbojas līdzīgi kā ātruma ierobežojumi – visa atbildība tāpat gulstas uz lietotāju.

Novada priekšsēdētāja vairākkārt uzsver, ka šādi apstākļi pludmalē veidojoties ļoti reti, un “te runa ir par desmitgadēm”. Pašvaldība atbildīgajiem dienestiem lūgšot apkopot informāciju, kā un cik bieži šādas bīstamas straumes varētu veidoties. Domē šobrīd noritot darbs pie jauna civilās aizsardzības plāna izstrādes un tajā iekļaušot arī punktu, ka šādās situācijās iedzīvotājiem par bīstamību jāpaziņo, izmantojot šūnu apraidi, lai tādējādi sasniegtu ne tikai carnikaviešus, bet arī citus, kas atpūšas novadā.

Pašvaldībā norāda, ka uzlabot drošību visā garajā pludmalē būtu sarežģīti, jo tā atrodas dabas parka teritorijā – infrastruktūra šim nolūkam neesot piemērota un arī būvniecības iespējas ir ierobežotas, skaidro Dzenis. Vienīgā vieta, kur teorētiski un praktiski varētu izveidot ko līdzīgu Zilā karoga pludmalei, būtu Lilaste, kur līdz jūrai ved asfaltēts ceļš, pieejama plaša stāvvieta, komunikācijas un pārējā infrastruktūra. Miķelsone saka - iepriekšējā sasaukumā vērtēta iespēja Lilastē izveidot pilnvērtīgu pludmali ar glābšanas dienestiem un servisu, bet lēmums netika pieņemts. Novada plānošanas procesā šo iespēju ideju varētu vērtēt atkārtoti.

Tikmēr peldētājiem par savu drošību jārūpējas pašiem, jāievēro universāli un sen zināmi noteikumi – neiet peldēties svešā vietā, nekad nedarīt to vienam, nepeldēties alkohola reibumā, īpaši uzmanīgi pieskatīt bērnus un neskriet pašam glābt slīcējus, tādā veidā apdraudot pašam savu dzīvību. Redzot kādu slīkstam, nekavējoties jāzvana glābējiem pa tālruni 112.

Sestdien noslīkusī sieviete bijusi carnikaviete. Bāriņtiesa un pašvaldības Sociālais dienests sazinājies ar ģimeni, sniedz tai atbalstu, piesaistīti speciālisti un tiek organizēta palīdzība psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanai, saka Miķelsone. Par pārējiem bojā gājušajiem pašvaldība esot informējuši Mārupes un Jelgavas novadu vadību, kuros deklarēti abi bojā gājušie jaunie vīrieši.