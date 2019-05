Ceļa privatizēšana Garkānam atstāj viņa kaimiņus bez piebraucamā ceļa, vēsta raidījums

Pirms vairākiem gadiem ceļu būvfirmu ''Arčers'' un ''Binders'' līdzīpašniekam Armandam Garkānam privatizēta ceļa dēļ pamatīgi samilzis strīds starp kaimiņiem Ķekavas novadā, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

Pirms vairākiem gadiem Ķekavas pašvaldība miljonāram, būvfirmu ''Arčers'' un ''Binders'' īpašniekam Armandam Garkānam atļāva privatizēt un apbūvēt ceļu Daugavas krastā. Tas ievērojami palielināja viņa īpašumu vērtību. Privatizētais ceļš veda uz vietējās iedzīvotājās Ināras Dimdiņas dzimtas īpašumu. Garkāns uz ceļa uzbūvējis vārtus, tādēļ kaimiņi pie savām mājām vairs nevarot piebraukt.

Kā vēsta raidījums divtūkstošajos gados blakus pļavas blakus Dimdiņas īpašumam sadalīja apbūves gabalos un sākās rosība. Ekskluzīvos īpašumus ''Kvatavu'' kaimiņos Daugavas krastā nopirka turīgi uzņēmēji, tostarp arī būvfirmu Garkāns. Lai iegūtu tiešu pieeju upei, viņam traucēja dambis un ceļš uz tā.

Problēmas sākās 2010.gadā, kad Dimdiņu ģimene vēlējās apbūvēt savas zemes. Pašvaldība paziņoja, ka būvatļauju nevar izsniegt, jo saskaņā ar dokumentiem īpašumam nav piebraucamā ceļa.

Saskaņā ar raidījuma vēstīto, Ķekavas pagasts 2004. gadā uzņēmējam Garkānam atļāva dambi un ceļu privatizēt un nojaukt. Pašvaldība ar Garkānu noslēdza līgumu, ka ceļu pārcels pa Garkānu īpašuma tālāko malu. Pašvaldībai ceļš bija jāieraksta zemesgrāmatā, taču tas nebija izdarāms, jo līgums pašvaldības kļūdas dēļ bija noslēgts nepareizi. Līdz ar to ceļš kļuva par neierobežotu privātīpašumu.

Garkāns nepiekrita par labu kaimiņiem ierakstīt zemesgrāmatā ceļa servitūtu, bet ''Kvatavu'' īpašnieki to nesekmīgi mēģināja panākt tiesā. Oktobrī, kad tiesāšanās bija beigusies, Garkāns uz ceļa ierīkoja vārtus.

''Pirmie vārti bija galīgi ciet, gājām uz pagastu, te laikam kaut kāda komisija brauca, nu tad uztaisīja tā, ka var tikt cauri. Tā mums bija pa maliņu jāiet,'' raidījumam pastāstīja Dimdiņa.

Garkāns esot pieprasījis kaimiņiem maksu par ceļa izmantošanu – trīs tūkstošu eiro lielu kompensāciju par laiku līdz līguma noslēgšanai un simts eiro mēnesī turpmāk no katra kaimiņa.

Garkāns raidījumam skaidrojis, ka pašvaldība viņam likumīgi ļāvusi dambi un ceļu nojaukt, un neesot viņa problēma, ka jauno ceļu tā nav varējusi reģistrēt tā, lai visi to var lietot. Viņš ir pārliecināts, ja piekāptos, gar viņa māju sāktos intensīva satiksme. Pa īpašumu brauktu ne vien esošie kaimiņi, bet tiktu uzbūvētas desmitiem jaunu ēku: "Piebraucamais ceļš iet ļoti tuvu dzīvojamajai mājai, ir pārāk šaurs, nav paplašināms, līdz ar ko nav domāts intensīvai kustībai, smagajam transportam. Šādā gadījumā māju ceļš faktiski pārtaptu par ielu ar intensīvu kustību, kas apdraudētu drošību uz paša ceļa, kā arī īpašumā dzīvojošo drošību."

Kā vēsta "Nekā personīga", Ķekavas amatpersonas neuzskata, ka pašvaldībai būtu jāatbild par piecpadsmit gadus vecām kļūdām. Pagājušā gada beigās tika grozīti likumi, un pašvaldībai ir tiesības pārņemt privātos ceļus un ļaut tos izmantot visiem. Tomēr Garkānu ceļu pašvaldība nepārņems, jo tas neesot sabiedrības interesēs.

Tā vietā uz ''Kvatavu'' īpašumiem plānos ceļš tiks iezīmēts no otras puses, kur dabā ceļa nav. Līdz pašvaldības īpašumā esošajām ielām te ir daudzkārt tālāk un to būs jābūvē no jauna cauri daudziem desmitiem privātīpašumu. Tā kā līdz iecerētā ceļa uzbūvēšanai var paiet gadi, "Kvatavu" saimnieki pie sava īpašuma piebraukt nevarēs.

''Lēmums ir jāpieņem pašai pašvaldībai. Tas ir mūsu ieskaitā ērtākais, ātrākais, efektīvākais risinājums, šeit nav jāveic jauna ceļa izbūve, šeit ir faktiski esošais ceļš, jānosaka īpašniekam apgrūtinājums, pa kura īpašumu šis ceļš iet tādējādi nodrošina uzreiz piekļuvi,'' raidījumam teica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš.

Par Ķekavas pašvaldības iecerēto ceļu priecīgi nav tie īpašnieki, kuru zemes gabalus tas šķērsos, vēsta raidījums. Viņi prasīs, lai pašvaldība ceļu asfaltē un labiekārto, lai nebūtu putekļu un intensīvas satiksmes.