Ceļotāju testēšana dos efektu tad, ja to darīs visas valstis vienlaicīgi, uzskata Dumpis

Veikt Covid-19 testus no citām valstīm ieceļojušajiem būtu efektīvi, ja to darītu visas valstis vienlaicīgi, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" sacīja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infektologs, Latvijas Universitātes profesors Uga Dumpis.

Jautājumā par to, vai testēšana vispār dod efektu vienas valsts līmenī, Dumpis atzīmēja, ka būtu būtiski, ka to darītu visas valstis vienlaicīgi - tad šai pieejai būtu efekts. "Iespējams, ka tiešie lidojumi no Ēģiptes varētu mūs interesēt šādā kontekstā, bet, manuprāt, Eiropas Savienībā vienai valstij piemērot šādas prasības nav īsti pamatoti un arī nedos vajadzīgo efektu," pauda infektologs.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska, runājot par jauno koronavīrusa variantu, norādīja, ka patlaban nav īsti konkrētas informācijas par to, kā vakcīnas pret to aizsargā, taču eksperte uzsvēra, ka abi mRNS jeb ziņneša vakcīnu ražotāji ir jau iepriekš pauduši gatavību nepieciešamības gadījumā pāris mēnešu laikā uzlabot savas vakcīnas.

Attiecībā pret citiem jaunā paveida aspektiem, Dumpis sacīja, ka ir dzirdēti viedokļi par to, ka šis koronavīruss nevarot īsti kļūt vēl lipīgāks savas uzbūves dēļ, taču profesors norādīja, ka šis taps zināms tuvāko nedēļu laikā.

Vaicāts prognozēt Covid-19 izplatību turpmākajā svētku sezonā, profesors norādīja, ka šobrīd reproduktivitātes koeficients nedaudz pieaudzis sakarā ar delta varianta izplatības kāpumu, taču, raugoties nākotnē, ja vakcinācija stagnēs un cilvēki neievēros noteiktos ierobežojumus, saslimstība visdrīzāk pieaugs.

"Šoziem mēs esam diezgan stipri pagājuši uz priekšu gan vakcinācijā, gan arī slimošanā, līdz ar to mūsu pretestības spējas uz nākamajiem variantiem tikai uzlabosies. Tā nebūs, ka šis jaunais variants nāks tādā tukšā vietā," izteicās eksperts.

Jau ziņots, ka, ieceļojot Latvijā, lidostā "Rīga" varēs veikt brīvprātīgu Covid-19 testu, paredz valdībā otrdien apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā to, ka pēdējo dienu laikā pasaulē un arī Eiropas valstīs pakāpeniski izplatās jaunais SARS-CoV-2 vīrusa omikrona paveids un, lai iespēju robežās mazinātu šī vīrusa ievešanu Latvijas teritorijā.