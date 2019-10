Centrālās zemes komisijas likvidēšana ietaupīs 100 000 eiro, sarēķinājis deputāts

Centrālās zemes komisijas darbības izbeigšana 2021. gadā ir būtisks solis līdz šim ilgi vilcinātās un mākslīgi uzturētās zemes reformas noslēgšanai, uzskata Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs (KPV LV). Tas ļaus gadā ietaupīt vismaz 100 tūkstošu eiro valsts budžeta līdzekļu, kas šobrīd tiek tērēti komisijas darba uzturēšanai.

"Zemes reforma bija būtiska neatkarības atjaunošanas posmā pirms vairāk nekā divdesmit gadiem, bet pēdējā laikā tā eksistēja eksistēšanas dēļ. Tāpēc esmu gandarīts, ka ar Tautsaimniecības komisijas iniciatīvu ir izdevies iestrādāt likuma projektā priekšlikumus, kas ieliek laika rāmī reformas noslēgšanu – beidzot mēs zinām, ka beigu termiņš Centrālās zemes komisijas darbībai ir 2021. gada 30. jūnijs," norāda Vitenbergs.

Iestrādātos priekšlikumus likumā "Par zemes komisijām" šonedēļ atbalstīja Saeimas Tautsaimniecības komisijā. Izmaiņas paredz Centrālās zemes komisijas darbības beigu datuma noteikšanu, kā arī Centrālās zemes komisijas locekļu skaitu samazināšanu no 20 līdz deviņām personām un Centrālās zemes komisijas arhīva dokumentu nodošanu Valsts zemes dienestam glabāšanai.

Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar citiem nākamā gada valsts budžeta paketes likumprojektiem.

Līdz 2019. gada 15. augustam zemes reforma tika pabeigta 109 no 110 lauku apvidus teritorijām un 73 no 76 pilsētu teritorijām. Pašvaldībām, kas vēl nav pabeigušas reformu, tiek dots laiks līdz šī gada beigām to pabeigt.