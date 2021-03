Cēsīs masu vakcinācijas pret Covid-19 centru iekārtos bijušajā lielveikalā

Cēsīs masu vakcinācijas centru iekārtos bijušajā lielveikalā, Bērzaines ielā 2a, informēja Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina.

Pašvaldība nolēmusi nomāt no SIA "Rimi Latvija" tukšās veikala telpas, lai nevajadzētu raizēties par to, kā nodrošināt cilvēku plūsmas kādā no izglītības iestādēm, kurās pakāpeniski atgriežas skolēni.

Masu vakcinācijas centru bijušā veikala telpās aptuveni 500 kvadrātmetros ierīkos nākamnedēļ, piebilda Kokina.

Kā vēstīts, Veselības ministrija veic organizatoriskos priekšdarbus, lai aprīļa sākumā atklāšanas gatavībā būtu divi lielie vakcinācijas centri Rīgā un 12 liela mēroga vakcinācijas punkti, kas iekārtoti ar Rīgas pašvaldības atbalstu, kā arī deviņi vakcinācijas punkti Latvijas lielākajās pilsētās, proti, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Cēsīs, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Plānots, ka liela mēroga vakcinācijas centri pilnvērtīgu darbību sāks brīdī, kad Latvijā būs pietiekami daudz vakcīnu.