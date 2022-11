Cēsu Kosmosa izziņas centram eksponātus projektēs un izgatavos igauņi

Kosmosa stacijas eksponātus Cēsu Kosmosa izziņas centram projektēs un izgatavos igauņu uzņēmums "Motor" par 128 900 eiro, liecina paziņojums Iepirkumu un uzraudzības biroja mājaslapā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tie paredzēti izglītojošu nodarbībām topošajā Cēsu Kosmosa izziņas centrā.

"Motor" ir izstrādājis ekspozīciju arī Ziemeļu dabas medicīnas muzejam, kas atrodas Cēsīs, Tartu Universitātes Dabas muzejam, Sāmu muzejam un Ziemeļlapzemes dabas centram "Siida" Somijā, kā arī radījis daudzas citas muzeju un zinātnes centru ekspozīcijas.

Kā vēstīts, pagājušā gada novembrī Cēsis sāka Kosmosa izziņas centra būvniecību, ko plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

Plānots, ka kosmosa izziņas centrs piedāvās jaunas izglītības programmas, izglītojošas nodarbības un skolotāju mācības programmas, bērnu un jauniešu nometnes par kosmosa tēmu, izglītojošas sacensības skolēniem, dažādas piedzīvojumu aktivitāšu pakas centra apmeklētājiem, 50 interaktīvus eksponātus, seminārus un konferences par STEM izglītības jomu, un citus pasākumus.

Kosmosa izziņas centrs top Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63.

Projektu par ēkas celtniecību Cēsu novada pašvaldība īsteno ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 11 354 188 eiro, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 10 065 642 eiro, no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,67% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 5 000 000 eiro.

Topošā Kosmosa izziņas centra saturs savukārt tiek veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" atbalstu. Šī projekta kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni eiro, no kurām 1,64 miljoni eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 289 825 eiro - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 214 684 eiro - Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Būvniecības ierosinātājs ir Cēsu novada pašvaldība, meta autors "Lauder Architects & ALPS" ainavu darbnīca, būvprojekta izstrādātājs un autoruzraugs inženieru birojs "CMB", projektu īsteno RERE Grupa pēc apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma, būvuzraudzību nodrošina "Firma L4".