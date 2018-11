'Cēsu premium', 'Somersby', 'Winston' – šogad iecienītākais alus, alkohols un cigaretes

Šā gada deviņos mēnešos, tāpat kā pirmajā pusgadā, populārākais alkoholiskais dzēriens bijis sidrs "Somersby", savukārt iecienītākās cigaretes, tā pat kā iepriekš, bijušas "Winston", liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Akcīzes preču pārvaldes apkopotie dati.

Šā gada deviņos mēnešos, tāpat kā pērn un arī šā gada pirmajā pusē, iecienītākā alus šķirne bijusi AS "Cēsu alus" ražotais "Cēsu premium", liecina VID dati.

Otrais populārākais starp patēriņam Latvijā nodotajiem alkoholiskajiem dzērieniem, tāpat kā iepriekš, bijis alkoholiskais kokteilis "Cēsu 14%", trešais – alkoholiskais kokteilis "Cēsu Džons", ceturtajā vietā pēc VID datiem ierindojies stiprinātais vīns "Agdams", piektais populārākais šā gada pirmajā pusē bijis dzirkstošais vīns "Bosca".

Sestais populārākais šā gada deviņos mēnešos bijis dzirkstošais vīns "Rīgas šampanietis", kas šajā pozīcijā nomainījis pirmajā pusgadā iecienīto alkoholisko kokteili "Original Gin". Septītais iecienītākais alkoholiskais dzēriens šā gada deviņos mēnešos bijis alkoholiskais kokteilis "Hartwall Original", kas šajā pozīcijā nomainījis brendiju "Bonaparte", astotais – alkoholiskais kokteilis "Original Gin", devītais – sidrs "Fizz", bet desmitais – brendijs "Bonaparte".

Otrā populārākā alus šķirne šā gada deviņos mēnešos bijusi "Cēsu alus" ražotais "Miezītis", trešā – AS "Aldaris" ražotais "Aldara gaišais", kas šā gada pirmajā pusē bija ceturtajā vietā. Ceturtais iecienītākais alus bijis "Aldara" ražotais "Carlsberg", piektais – "Cēsu alus" ražotais "Cēsu brūža", sestais – alusdarītavas "Tērvetes AL" ražotais "Tērvetes senču", kas iepriekš bija sestajā vietā, septītajā – AS "Cido grupa" ražotais "Lāčplēsis gaišais", astotajā, tā pat kā iepriekš, AS "Cido grupa" ražotais "Lāčplēsis dzintara", devītajā – "Tērvetes AL" ražotais alus "Tērvetes", bet desmitajā, tā pat kā iepriekš – "Aldara" ražotais "Apinītis stiprais".

Otrās populārākās cigaretes šā gada deviņos mēnešos, tāpat kā pērn kopumā, bijušas "L&M", trešās – "Marlboro", kas arī sešos mēnešos bija trešajā vietā

Ceturtās deviņos mēnešos populārākās cigaretes bijušas "LD", piektās populārākās bijušas "Philip Morris", sestās, tāpat iepriekš, bijušas "Rothmans", septītās – "Caines', kas iepriekš bija devītās populārākās cigaretes, astotajā vietā bijušas "Kent" markas cigaretes, devītās – "Chesterfield", bet desmitās populārākās bijušas "Camel" markas cigaretes.

Šā gada deviņos mēnešos 10 lielākie komersanti pēc patēriņam Latvijā nodotā alkoholisko dzērienu (neskaitot alu) apjoma bija AS "Latvijas balzams", SIA "Prodimpekss loģistikas grupa", SIA "Berlat grupa", ceturtajā vietā bija AS "Cēsu alus", piektajā vietā – SIA "Trialto Latvia", sestajā SIA "Liviko", septītajā – SIA "Maxima Latvia", kam seko SIA "Duty free Baltics", devītajā – SIA "RimiLatvia", bet desmitajā – AS "Via 3L Latvia".

Lielākie komersanti pēc patēriņam Latvijā nodotā alus apjoma šā gada deviņos mēnešos bijuši "Cēsu alus", kam sekoja "Aldaris" un "Cido grupa", ceturtajā vietā bija "Prodimpekss loģistikas grupa", piektajā – SIA "Duty free Baltics" sestajā – AS "Tērvetes AL", septītajā vietā – SIA "Bauskas alus", astotajā vietā bijis SIA "Piebalgas alus", kam seko SIA "Užavas alus" un SIA "Valmiermuižas alus".

Pēc VID datiem, lielākie komersanti pēc patēriņam Latvijā nodotā cigarešu apjoma bijuši SIA "Philip Morris Latvia", SIA "Baltic Sales network" un SIA "Greis loģistika", kas arī šā gada sešos mēnešos bija trīs lielākie komersanti pēc patēriņam nodotā tabakas izstrādājumu apjoma.