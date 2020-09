Četri politiskie spēki paraksta sadarbības līgumu par koalīciju Rīgas domē

Rīgas mēra amata kandidāta Mārtiņa Staķa (APP) veidotā četru Rīgas domes politisko frakciju koalīcija trešdien, 30. septembrī, parakstīja Sadarbības līgumu kopā ar pielikumu – Rīcības plānu Rīgai, informēja politiskajā spēkā.

Dokumentus parakstīja pārstāvji no četrām Rīgas domē jaunievēlētajām frakcijām: "Attīstībai/Par!"/ "Progresīvie" (APP), "Jaunā Vienotība" (JV), "Nacionālā apvienība"/ "Latvijas Reģionu apvienība" (NA/LRA) un Jaunā konservatīvā partija (JKP).

"Pārmaiņu koalīcijas partneri ir vienojušies par realizējamu, vienlaikus arī ambiciozu vīziju nākamajiem pieciem gadiem. Tieši sākums būs grūtākais – mums jāpieņem sarežģīts budžets laikā, kad Rīgas saimniecību esam mantojumā saņēmuši problemātiskā stāvoklī un samazinās ekonomika; tāpat jārēķinās ar nenoteikto epidemioloģisko situāciju," klāstīja Rīgas mēra amata kandidāts Staķis.

Sadarbības līgums paredz, ka būs Staķim būs trīs vicemēri. Jau iepriekš politiskie spēki vienojās par visiem trim vicemēriem: Vilni Ķirsi no JV, Edvardu Smiltēnu no NA/LRA un Lindu Ozolu no JKP. Ķirsis būs atbildīgs par satiksmes infrastruktūras jautājumiem. Smiltēns, kuru vēlāk nomainīs Einārs Cilinskis, atbildēs par Rīgas un Pierīgas jautājumiem. Savukārt Ozola būs atbildīga par tiesiskuma jautājumiem.

Līgums arī paredz, ka JV vadīs domes Pilsētas attīstības komiteju un Satiksmes un transporta lietu komiteju, NA/LRA – Pilsētas īpašumu komiteju, JKP – Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju. Savukārt Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Sociālo jautājumu komiteju un Vides un mājokļu komiteja tiks APP.

Savukārt Rīcības plānā Rīgai norādīti nākamās Rīgas domes sasniedzamie mērķi līdz 2025. gadam.

Vēstīts, ka Rīgas domes vēlēšanas notika 29. augustā. Trīs dienas – no 26. līdz 28. augustam – vēlētāji varēja nobalsot iepriekš. Vēlēšanās piedalījās 171 507 jeb 40,58% vēlētāju. Rīgas domes vēlētāju sarakstos bija reģistrēti 422 681 balsstiesīgi pilsoņi.