Četru veidu 'bezbērnotība' – dzīve bez bērniem nonāk valodnieku redzeslokā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir apstiprinājusi četrus jaunus ar bezbērnotību saistītus terminus, liecina informācija "Latvijas Vēstnesī".

Valodnieki lēmuši, ka angliski dēvēto "childless" latviski tulkos kā "negribēta bezbērnotība". Tas nozīmē situāciju, kad sievietei, vīrietim vai pārim nav bioloģiskā bērna, kuru viņi vēlētos vai būtu vēlējušies, bet tas nav bijis iespējams vai nav piepildījies neauglības vai citu apstākļu dēļ.

Šādām personām raksturīgas izjūtas ir skumjas, zaudējums, nožēla, vilšanās, depresija, vientulība, izolētība, mazvērtība, vainas apziņa, kauns, norāda terminoloģijas komisija.

Savukārt angliski dēvēto "childless by circumstance" latviski turpmāk dēvēs kā "apstākļu nosacīta bezbērnotība". Tas raksturo situāciju, kad sievietei, vīrietim vai pārim nav bioloģiskā bērna, kuru viņi vēlētos vai būtu vēlējušies, bet tas nav bijis iespējams vai nav piepildījies dažādu apstākļu (ne tikai medicīnisku iemeslu) dēļ.

Savukārt angļu valodā radušos terminus "childfree", "childless by choice" un "voluntary childless" valodnieki latviski piedāvā dēvēt par "gribēta bezbērnotība".

Tā raksturot var situāciju, kad sievietei, vīrietim vai pārim bērnu nav, apzināti izvēloties neradīt pēcnācējus, jo nav bijusi šāda vēlēšanās vai nav izjusts aicinājums kļūt par vecākiem.

Lielākoties to raksturo vēlme pēc brīvības un neatkarības, uztverot bērnu kā šķērsli personības vai karjeras attīstībai, kas veido konkurenci dzīves mērķu sasniegšanai un lēmumu pieņemšanai, raksturo valodnieki.

Tāpat valodnieki latviski piedāvā dēvēt angļu valodas terminu "temporarily childless" – "pagaidu bezbērnotība".

Tā var dēvēt situāciju, kad sieviete, vīrietis vai pāris vēl nav nonācis līdz brīdim, kad ir vēlme izdarīt izvēli vai nepieciešamība pieņemt lēmumu kļūšanai par vecāku. To raksturo īslaicīga bērnu radīšanas atlikšana dažādu iemeslu dēļ, norāda terminologi.

Jau ziņots, ka bezbērnotība Latvijas politikā kļuva aktuāla īsi pēc jaunās valdības darba sākuma – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) diskusijā par bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam aicināja apdomāt bezbērnu nodokļa ieviešanu Latvijā, uz to izsaucot asu kritiku no sabiedrības.

Vēlāk par saviem izteikumiem ministrs atvainojās.