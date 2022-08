Ceturtdien Cēsu novadā sešas stundas dzēsta meža zemsedze; darbus turpina VMD

Ceturtdien neilgi pirms septiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur dega meža zemsedze 11 500 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji ar kājām devās mežā vairāk nekā kilometra dziļumā, lai atrastu degšanas vietu, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ugunsgrēka dzēšanu apgrūtināja nepieejamība ugunsgrēka vietai – notikuma vietā nebija piebraucamo ceļu, kā arī tuvākā ūdens ņemšanas vieta bija viena kilometra attālumā.

Notikumā tika iesaistīts kvadricikls, kā arī situācijas novērtēšanai no gaisa tika izmantoti divi droni.

Kopumā notikumā strādāja 14 glābēji, bija piesaistītas četras autocisternas, kā arī kvadricikls. Notikuma vietā strādāja arī septiņi Valsts meža dienesta (VMD) darbinieki. Pēc vairāk kā sešu stundu darba glābējiem izdevās ugunsgrēka izplatīšanos ierobežot. Piektdien darbu notikuma vietā turpina VMD.

Pagājušajā diennaktī no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie.

Neilgi pirms deviņiem vakarā ugunsdzēsēji saņēma informāciju, ka Talsu novada Rojas pagastā Rīgas jūras līča krastā ir redzamas cilvēka mantas, bet pats cilvēks nav redzams. VUGD pārmeklēja ūdens akvatoriju un apmēram 20 metru attālumā no krasta atrada bojāgājušo, kuru nogādāja krastā.

Tāpat ceturtdien Rīgā no Ķīšezera glābēji izcēla bojāgājušo un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Šogad peldsezonā VUGD no ūdenstilpēm izcēla 44, bet gadā kopumā – 73 bojāgājušos. Turpinoties karstam un saulainam laikam, cilvēki meklē veldzi ūdentilpēs.

VUGD aicina atpūtniekus un peldētājus būt prātīgiem un neriskēt, lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību. Atpūšoties pie ūdens, nevajag riskēt, pārvērtēt savus spēkus un lietot alkoholu, kā arī nepārtraukti jāpieskata bērni, aicina glābēji.

Tāpat glābēji ceturtdien devās uz Ģenerāļa Baloža ielu Liepājā, kur no kravas automašīnas degvielas bākas notika noplūde. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka no automašīnas ir noplūdusi degviela apmēram 50 kvadrātmetru platībā un noplūde turpinās. Ar absorbentu tika noklāta noplūdusī degviela, lai to savāktu, bet atlikusī degviela tika savākta speciālos traukos, jo noplūdi apturēt nebija iespējams. Ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā noslēdza pusdeviņos vakarā.

Kopumā VUGD saņēma 67 izsaukumus – 26 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 26 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi.