Ceturtdien poti pret Covid-19 saņēmuši 4266 cilvēki

Pagājušajā diennaktī vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 4266 cilvēki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No tiem 2103 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 1970 - pie otrās, bet 193 sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Ceturtdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 194 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši "Veselības centru apvienības", "Veselības centra 4" un SIA "Dziedniecība" mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 393, 446 un 156 cilvēkus.

No visiem ceturtdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem lielākā daļa bijuši cilvēki, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā, tādējādi kopā savakcinēti 2939 cilvēku. Sapotēti arī 540 seniori vecumā virs 60 gadiem, 291 persona ar hroniskām slimībām, 148 ārstniecības personas, 94 izglītības iestāžu darbinieki, 37 sociālās aprūpes centru klienti un 24 sociālo aprūpes centru darbinieku, bet pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

2. septembrī Latvijā izpotētas 1932 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 1836 šīs vakcīnas otrās devas, 170 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 134 šīs vakcīnas otrās devas, viena "AstraZeneca" vakcīnas pirmā deva, kā arī 193 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Līdz ceturtdienai ieskaitot Latvijā kopumā izpotētas 877 522 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas, 294 489 "AstraZeneca" vakcīnas devas, 233 807 "Moderna" vakcīnas devas un 113 671 J&J vakcīnas devas.

Līdz šim Latvijā kopumā veiktas 1 519 489 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas, tostarp vakcīnas pirmo devu saņēmis 751 451 cilvēks, bet vakcinācijas procesu noslēguši 768 038 cilvēki. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu līdz šim saņēmuši 45,83% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 40,69% iedzīvotāju. Pilnībā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars nedaudz pārsniedz tikai pirmo poti saņēmušo īpatsvaru, jo J&J vakcīnai nepieciešama tikai viena deva, pēc kuras cilvēks uzskatāms par pilnībā vakcinētu.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.