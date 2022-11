Ceturtdien ugunsgrēkā Bruņinieku ielā Rīgā cietis cilvēks

Ceturtdienas vakarā ap pulksten 18 glābēji saņēma izsaukumu uz Bruņinieku ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamā ēkā bija jūtams sadūmojums. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka otrā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas. No degošā dzīvokļa izglābts cietušais. Pulksten 19.42 ugunsgrēks likvidēts.

Tajā pašā vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Mātera ielu Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvoklī deg sadzīves mantas un no tā ir evakuējušies pieci cilvēki. Glābēji nodzēsa ugunsgrēku un pārbaudīja apkārt esošos dzīvokļus – vienā no tiem bija izveidojies viegls sadūmojums, un nostrādāja dūmu detektors. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 19.46.

Tāpat glābēji iesaistījās seku likvidēšanā avārijā, kur netālu no Murjāņiem bojā gāja trīs cilvēki. VUGD saņēma izsaukumu uz Saulkrastu novada Sējas pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā konstatēts, ka notikusi divu smago un vieglās automašīnas sadursme. Tur strādāja 19 glābēji, kas sakārtoja ceļa braucamo daļu un no automašīnām atbrīvoja trīs cilvēkus, kuriem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi. Konstatēts, ka no smagajām automašīnām notika degvielas noplūde, kas apturēta un izlijusī degviela savākta, izmantojot absorbentu. Pulksten 00.34 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Kopumā aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas, šķeldas kaudze, sodrēji trīs ēku dūmvados, saimniecības ēka, ēkas palīgtelpa un divas vieglās automašīnas.

Pagājušajā diennaktī glābēji saņēma 41 izsaukumu – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet pieci izsaukumi bija maldinājumi.