Ceturtdien ugunsgrēkos Latvijā cietuši divi cilvēki, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegtā informācija.

Pulksten 10.38 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ķeguma novada Rembates pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg dzīvojamās mājas ārsiena, otrais stāvs un bēniņi 100 kvadrātmetru platībā. Veicot ugunsgrēka dzēšanas darbu, cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 14.55 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Pulksten 20.35 saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka kādā no dzīvokļiem pie krāsns deg malka trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās mājas izglāba septiņus cilvēkus. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis un nodots NMPD mediķiem. Pulksten 21.17 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 33 izsaukumus – 11 uz ugunsgrēku dzēšanu un 19 uz glābšanas darbiem, bet trīs izsaukumi bija maldinājumi.

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, gaiteņa grīda, griestu apdare, pirts starpstāvu pārsegums, starpsiena dzīvojamā mājā, divas dārza mājas un sodrēji trīs ēku dūmvados.