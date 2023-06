Ceturtdien vilcieni kursēs pēc piektdienu grafika

Šodien vilcieni kursēs pēc piektdienu grafika, kad ierasti tiek norīkots vairāk vilcienu un palielināts vagonu skaits izbraukšanai no Rīgas uz reģioniem, informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāvji.

Savukārt Jāņos, 23.jūnijā, lielākā daļa vilcienu kursēs pēc brīvdienu grafika.

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķi dīzeļvilcienu reisi, piemēram, reiss no Rīgas uz Liepāju piektdien, 23.jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 24.jūnijā, ir atcelti. Reiss no Rīgas uz Liepāju ir norīkots ceturtdien, 22.jūnijā, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 23.jūnijā.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.