Cilvēka līdzdalība dabas saglabāšanā: festivāla 'Lampa' programma jauniešiem

Kā veidot izpratni par ilgtspējību, zaļu dzīvesveidu; kā justies laimīgam ar dažādām dzīves izvēlēm; kāda ir katra cilvēka līdzdalība vides aizsardzībā – uz šiem jautājumiem atbildes meklēs sarunu festivāls "Lampa" pasākumos jaunākajai auditorijai, portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji.

Jauniešu programma festivāla ietvaros būs skatāma 2., 3. un 4. septembrī gan tiešraidēs festivāla mājaslapā, gan klātienē "Lampa" studijā Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace". Tiešsaitē jaunieši varēs arī aktīvi iesaistīties interaktīvās diskusijās, līdzdarboties digitālajā meistarklasēs, paust savu viedokli un uzdot jautājumus.

Viena no festivāla skatuvēm "Īssavienojums" aicina jauniešus pievienoties diskusijām 2. un 3. septembrī, kuras sadarbībā ar festivālu veido paši jaunieši. "Vai jauniešiem pietiek interesanta, izglītojoša satura par politiku un tās aktualitātēm sociālajos medijos un skolās? Kāpēc Latvijas teātros ir tik maz jauniešiem saistoša repertuāra? Kā palīdzēt draugam, kurš saskaries ar garīgās veselības problēmām? Un vai mēs protam pieņemt dzīves sniegtās iespējas? Kā ar tiesībām – vai tās Latvijā ir taisnīgas un vienādas visiem? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes saistošās diskusijās meklēs aktīvisti no jauniešu vidus sadarbībā ar dažādu jomu ekspertiem, Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS un British Council pārstāvniecību Latvijā," vēstīja festivāla pārstāvji.

Viens no festivāla rīkotājiem "Swedbank" šogad pieteiks jaunu skatuvi "Save the Turtles" (tulkojumā no angļu valodas – izglāb bruņurupučus). Šajā skatuvē dažādu jomu eksperti dalīsies savā pieredzē un zināšanās, aktualizējot vides un ilgtspējas tēmu 8–14 gadus vecu bērnu auditorijai. Eksperti četros pasākumos tiešraidē rādīs, kā nelieli ikdienas ieradumi ikvienam no mums palīdz līdzdarboties planētas saglabāšanā. "Eksperti atklās, kāda ir finanšu plānošanas ietekme uz vidi un ilgtspēju. Jomas speciālisti digitālas meistarklases formātā runās par to, kā gudri rūpēties par savu skaistumu agrīnā vecumā. Pirmo reizi tiesšaistē būs skatāma populārā izrāde "Plastmasas huligāni", kas interaktīvā un saistošā veidā parādīs plastmasas atkritumu pārstrādes iespējas ikdienā. Savukārt par to, kāda ir influenceru atbildība par pašu pausto un kā influenceri var ietekmēt sabiedrībai un videi svarīgus procesus, runās klimatam draudzīga dzīvesveida entuziasts un iecienīts "jūtūberis" Edgars Feščenko," ar gaidāmajiem pasākumiem portālu "Delfi" iepazīstināja festivāla pārstāvji. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Festivāls ar virstēmu "kopā" no 2. līdz 5. septembrim būs skatāms tiešraidē, kopā skatīšanās vietās visā Latvijā, kā arī klātienē Cēsīs, Rīgā un Rēzeknē.

Jau vēstīts, ka joprojām iespējams pieteikt festivāla kopā skatīšanās vietas. To var darīt līdz pat festivāla sākumam, sazinoties ar Ilzi – ilze.samite@fondsdots.lv. Festivāla gaidās, ikviens tā apmeklētājs var izveidot savu programmu šeit.

Vairāk par jauniešu programmas pasākumiem iespējams uzzināt festivāla mājaslapā.