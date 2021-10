Cimdara nāve: Jelgavas slimnīca likumsargiem nav sūdzējusies par viltotu Covid-19 sertifikātu (plkst. 16.33)

Saistībā ar jebkāda viltota Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas faktu SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", kurā 20. oktobrī mūžībā devās kādreizējais Centrālās Vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars, nav vērsusies tiesībsargājošās institūcijās, portālu "Delfi" informēja slimnīcas vadītājs un valdes loceklis Kārlis Smilga.

Viņš uzsvēra, ka situācijās, kad "Jelgavas pilsētas slimnīca" personāls acīmredzami saskata administratīva vai krimināla rakstura pārkāpumus pacientu rīcībā, par šādiem gadījumiem slimnīca informē "atbilstošās tiesībsargājošās iestādes".

Smilga portālam "Delfi" apstiprināja, ka Cimdars slimnīcā iestājies 5. oktobrī un miris 20. oktobrī. Uz citām ārstniecības iestādēm minētajā periodā nav bijis pārvests.

Slimnīcas pārstāvis atzīmēja, ka attiecībā uz pacientu datiem ir piemērojams Pacientu tiesību likuma 10. pants, kas nosaka, ka informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Šajā gadījumā informācija par pacienta diagnozi un informācija par šī pacienta ārstniecības iestādēm ir attiecināma uz identificētu informāciju. Šī paša panta 3. punkts noteic, ka iepriekšminētā informācija nav izpaužama arī pēc pacienta nāves.

Līdz ar to šajā gadījumā šī informācija ir attiecināma uz Cimdaru, tāpēc, ievērojot iepriekšminētā likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, "Jelgavas pilsētas slimnīcai" nav tiesību sniegt plašāku informāciju, papildināja Smilga.

Kā pārliecinājās portāls "Delfi", tiesības policijā vērsties aizdomās par iespējamu Covid-19 testa viltošanu, ja aizdomas par to radušās hospitalizācijas iestādei, ir vienīgi konkrētajai slimnīcai, kur pacients ārstējies.

Tikmēr Smilga, vaicāts, vai šādas tiesības un, vēl jo vairāk, pienākums vērsties policijā ir tikai slimnīcai vai arī konkrētam ārstējošam ārstam, vai citam slimnīcas mediķim, portālam "Delfi" papildināja, ka jebkura persona – gan darbinieks, pacients, pacienta radinieks vai kāda cita persona – var vērsties tiesībsargājošajās iestādēs ar iesniegumu par dokumentu, tostarp, Covid-19 sertifikāta, viltošanu, realizēšanu vai izmantošanu.

Viņš izteicās, ka slimnīcai to darīt līdz šim nav bijis pamata, atšķirībā, piemēram, no "stradiņiem", kur, cik esot zināms, paši pacientu esot atzinušies, ka izmantojuši viltotus sertifikātus. Smilga sacīja, ka Jelgavas slimnīcā tā neesot. Arī policija slimnīcā līdz šim neesot "viesojusies" un neesot ziņu par sāktiem kriminālprocesiem.

Viņš arī teica, ka aizliegt vērsties policijā slimnīca nevienam nevarot, taču slimnīcā šobrīd neesot noteikta kārtība, kurš par šāda veida aizdomām ziņo policijā. Viņš kā piemēru minēja Ārstniecības likumu, kas noteic kārtību, kādā par aizdomām saistībā ar iespējamu vardarbību jāziņo policijai.

Šis likums nosaka, ka, ja ārstniecības iestāde sniedz palīdzību pacientam un ir pamats uzskatīt, ka pacients cietis no vardarbības, ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā paziņo par to Valsts policijai. Ja ārstniecības iestāde sniedz palīdzību nepilngadīgam pacientam un ir pamats uzskatīt, ka pacients cietis no pienācīgas aprūpes un uzraudzības trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma, ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā paziņo par to Valsts policijai.

Slimnīcas vadītājs arī piebilda, ka nevarot izslēgt, ka "pats fakts kā tāds" pastāv, taču uzvēra, ka, tāpat kā iepriekš teicis, slimnīcai aizdomas par iespējamiem Covid-19 sertifikātu viltojumiem līdz šim neesot radušās.

Jau ziņots, ka mūžībā aizgājušais Cimdars mediķiem varētu būt uzrādījis viltotu Covid-19 sertifikātu, piektdien, 22. oktobrī, ziņoja TV3 Ziņas. TV3 ziņas vēstīja, ka mediķi gatavojas vērsties pie likumsargiem par kāda it kā pret Covid-19 vakcinēta pacienta nāvi. Mediķuprāt, notikušā apstākļi liecinot, ka mirušais patiesībā nebija vakcinēts. TV3 Ziņu rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka viltotā sertifikāta uzrādītājs, iespējams, bijis Cimdars.

Nākamajā dienā Cimdara ģimene izplatīja paziņojumu, noliedzot informāciju, ka Cimdars esot mediķiem uzrādījis viltotu Covid-19 sertifikātu. Ģimene arī pieprasīja, lai TV3 atsauktu publicēto ziņu, draudot ar vēršanos policijā, ja medijs to nedarīs.

"Delfi" jau ziņoja, ka Cimdars mūžībā devās 20. oktobrī 59 gadu vecumā. Pēc Latvijas Televīzijas rīcībā esošās informācijas viņš miris pēc inficēšanās ar Covid-19.

Cimdars šovasar bija starp partijas "Latvija pirmajā vietā" dibinātājiem un partijas ģenerālsekretārs. Viņa pārstāvētā partija iestājās pret obligāto vakcināciju, norāda LTV.

Cimdars dzimis 1962. gada 8. jūnijā.