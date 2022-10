Ciniskā matemātika: kāpēc NA un AS tandēms boikotē 'Progresīvos'

Kad "Nacionālā apvienība" (NA) šonedēļ atteica tikšanos "Progresīvajiem" (P), tā publiski sāka spēlēt no vēlēšanu uzvarētāju partijas – "Jaunās Vienotības" (JV) – atšķirīgu politisko spēli. Ja JV pēc partijas publiskajiem izteikumiem joprojām prāto par sastāvdaļām, ko iekļaut varas pīrāgā, tad NA ar nazi vēl līdz galam negatavo porciju jau ir sadalījusi trīs daļās. Tandēms – NA un "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija" (AS) – grasās pabarot sevi, taču nama saimniekam, kurš vēlas dalīties arī ar P, šķietami atņēmis drošu vietu galda galā.

NA ar AS sabloķējušās; JV kā vidutāja



Koalīcijas veidošana joprojām mijas ap četrām partijām – JV, AS, NA un P –, lai arī NA un AS uzstājīgi un demonstratīvi pauž, ka P koalīcijā vietas nav. Kad P piektdien, 14. oktobrī, aicināja uz tikšanos NA, pirmie signāli liecināja, ka saruna otrdien nudien notiks. Taču pirmdien ap pulksten 15 "Progresīvie" saņēma elektronisku atteikumu. NA teica – runās ar P kā daļu no opozīcijas, kad valdība būs gatava. Kā portālam "Delfi" teic P līderis Kaspars Briškens, valdības veidošanas laikā P saņēma divus atteikumus – ar viņiem nerunā ne NA, ne arī AS. Partiju pārstāvji tiekas vien mediju rīkotās diskusijās. Jāpiebilst gan, ka neformāli iepriekš ar P satikās viens no AS līderiem – Uldis Pīlēns.

Spēles gājiens – nesarunāšanās – ne par ko labu neliecina vietējās politikas kultūrā, norāda Latvijas Universitātes (LU) profesors, politologs Juris Rozenvalds. Proti, kopumā partijas, lai arī ideoloģiski atšķirīgas un citādi domājošas, lielākoties tomēr domā par Latvijas interesēm. Nesarunāšanās starp partijām, kuras sākotnēji atzītas kā potenciālie koalīcijas partneri, pēc Rozenvalda teiktā, iezīmē aptuveni šādu politisko kultūru: "Viņi domā citādi, tātad viņi ir maitas un nedomā par Latviju." NA politiķis Jānis Dombrava portālam "Delfi" sarunas atteikumu skaidro ar to, ka ir jāķeras pie valdības deklarācijas veidošanas, kas "parasti prasa ļoti ilgu laiku ar daudzām darba grupām", un jāpārdala atbildības sfēras.