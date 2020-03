'Covid-19': Ārstu biedrība prasīs paskaidrojumus Jelgavas ģimenes ārstei

Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu un aktuālo globālo situāciju, Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) valde 24. martā lems par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kā arī aicinās ārstus būt atbildīgiem savā profesionālajā darbībā un publiskajā komunikācijā.

Uz valdes sēdi sniegt paskaidrojumus aicināta arī Jelgavas ģimenes ārste Ilva Koškina, kuras paustā nostāja par koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" un potenciālu nepakļaušanos drošības pasākumiem internetā raisīja bažas par pacientu drošību. Viņa gan vēlāk skaidroja, ka ir pārprasta, vienlaikus atzīmējot, ka ievēros noteiktās rekomendācijas, sociālajā tīklā "Facebook" skaidro ārste.

"Aktuālā situācija pasaulē un Latvijā pieprasa, lai atbildību par sabiedrības un cilvēces veselību uzņemtos ikviens, katrs savas kompetences ietvaros. Pašlaik svarīgāka ir atbildīga un precīza rīcība, nevis sava viedokļa publiska paušana. Tāpēc LĀB aicina ikvienu sekot līdzi atbildīgo institūciju un organizāciju oficiālajai informācijai un ieteiktajai rīcībai, saglabāt mieru un rīkoties saprātīgi," uzsver LĀB prezidente Ilze Aizsilniece.

LĀB valdes sēdē, kas notiks 24. martā pulksten 17, lems par to, kā efektīvāk informēt kolēģus par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu profesionālu veselības aprūpi esošajā situācijā, kā arī adekvāti reaģētu uz epidemioloģiskajiem pasākumiem un ieteikumiem veselības aprūpē strādājošiem, vienlaicīgi mazinot neziņu, neizpratni un satraukumu pacientu vidū.

Jau vēstīts, ka Latvijā kopumā saslimšana ar "Covid-19" konstatēta desmit cilvēkiem. Deviņi no tiem ir no vienas tūristu grupas, kas pagājušajā nedēļas nogalē atgriezās no ceļojuma uz Itāliju.

Līdz šim Latvijā kopā veikts 291 izmeklējums uz "Covid-19", no tiem 17 pēdējās diennakts laikā.

Latvijā pirmais "Covid-19" gadījums tika reģistrēts 2. martā – tā bija kāda rīdziniece, kura 29. februārī ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot pa vīrusa skarto Itālijas reģionu. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau 3. martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

LĀB dibināta 1988. gadā un tās mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.