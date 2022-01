Covid-19 balstvakcīnu saņemt varēs arī lielveikalu 'Akropole' un 'Alfa' iekštelpās

Ar mērķi nodrošināt nepārtrauktību vakcinēšanās aptverē, no pirmdienas, 3. janvāra, tiem iedzīvotājiem, kuriem jau ir sadarbspējīgs vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikāts, ir iespēja saņemt balstvakcīnu lielveikalu "Akropole" un "Alfa" iekštelpās speciāli izveidotos vakcinācijas punktos, portālu "Delfi" informēja tirdzniecības centru pārstāvji.

Kā norāda "Akropole Rīga" komunikācijas konsultante Katrīna Lohanska, pakalpojums būs pieejams ar iepriekšēju pierakstu.

Balstvakcīnu iepirkšanās un izklaides centrā "Akropole" ir iespējams saņemt katru dienu no pulksten 10 līdz 20, savukārt tirdzniecības centrā "Alfa" pakalpojums būs pieejams darba dienās no pulksten 10.30 līdz 19, brīvdienās no pulksten 10.30 līdz 18. Dodoties uz vakcinācijas punktiem, iedzīvotājiem nepieciešams līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Vakcinēšanās punkts "Akropole" atrodas 1. stāva gaitenī starp E un F ieejām, bet "Alfā" tas atrodas 1. stāvā, pretī veikalam "Cenuklubs". Lai pieteiktos uz balstvakcīnas saņemšanu, iedzīvotājiem nepieciešams veikt iepriekšēju pierakstu, sazinoties pa tālruni 8989 vai piesakoties vietnē "www.manavakcina.lv".

Vakcinēšanās iespējas vagoniņos, kas bija izvietoti ārpusē pie "Akropoles" un "Alfas" ieejām, vairs nav pieejamas.

Ņemot vērā plašās vakcinācijas iespējas galvaspilsētā, turpmāk balstvakcīnas "Akropole" un "Alfa" iekštelpās būs iespējams saņemt tikai tām personām, kurām ir jau sadarbspējīgs sertifikāts.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams veikt Covid-19 testu, ārpusē pie "Akropoles" E ieejas un "Alfas" kino ieejas turpina darboties Covid-19 testēšanas punkti, norādīja Lohanska.

Kā iepriekš informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā, no otrdienas, 28. decembra, pulksten 9 ir atvērts lielais vakcinācijas centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8), kas strādās katru dienu līdz pulksten 17. Tāpat ceturtdien, 30. decembrī, darbus sāka lielais vakcinācijas centrs "ATTA Centre" telpās. Vakcinācijas centrs "ATTA Centre" (Rīgā, Krasta ielā 60) strādās katru dienu no pulksten 9 līdz 17.

Tāpat turpināsies arī līdz šim īstenotā pieeja ar iespēju vakcinēties tuvāk cilvēku ikdienas gaitām, piedāvājot iespēju vakcinēties tirdzniecības centru vakcinācijas punktos un Rīgas apkaimēs esošajos vakcinācijas punktos, uzsvēra NVD.

Sākot no 2. janvāra, Rīgā vakcinācija ir pieejama tirdzniecības centros "Domina", "Akropole", "Dole", "Sāga" un vakcinācijas punktā Imantas tirgū.

Izvērtējot pieprasījumu un pieejamību vakcinācijai, tuvākajā laikā plānots atvērt vēl papildu vakcinēšanās vietas pašvaldībās. Atsevišķās pašvaldībās tiks organizētas arī vienas dienas izbraukuma vakcinācijas. Vakcinācijas centri šobrīd darbojas Daugavpilī, Madonā, Jelgavā, Ventspilī, Tukumā, Alūksnē, Liepājā, Bauskā, Salaspilī, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Rēzeknē un Talsos.

Līdz 30. janvārim (ieskaitot) vakcinēties iespējams arī Rēzeknes vakcīnbusā (katru dienu no pulksten 9 līdz 16).