'Covid-19': cīņa pret pandēmiju pasaulē un Latvijā. Teksta tiešraides arhīvs

Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus.

Pandēmija radījusi jucekli ikdienas dzīvē visā pasaulē. Jaunumi par dažādiem ierobežojumiem un slimībās izplatīšanos no dažādām pasaules malām pienāk burtiski katru minūti.

Portāls "Delfi" ceturtdien piedāvāja redakcijas vienotu teksta tiešraidi par pandēmijas radīto krīzi visās sfērās.

Covid-19: cīņa pret pandēmiju pasaulē un Latvijā

Teksta tiešraidi šodien noslēdzam. Paldies visiem lasītājiem par uzmanību

LELB Bīskapu kolēģija publiskojusi vadlīnijas "Covid-19" ierobežošanai: https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-luteranu-biskapi-publisko-minimalas-piesardzibas-vadlinijas-ticigajiem.d?id=51960779

Sports, pasauleASV atcelts arī Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) "Marta trakums" jeb studentu basketbola izslēgšanas spēles meitenēm un puišiem. Tas ik gadu NCAA organizācijai ienes 933 miljonu ASV dolāru lielu peļņu, uzsver medijs "The Guardian".

Gobērs iepriekš pauda nicinošu viedokli par vīrusu, tāpēc, tiekoties ar medijiem, viņš demonstratīvi pieskārās visiem mikrofoniem un virsmām. Vēlāk vīruss tika konstatēts arī viņa komandas biedram Donovanam Mičelam.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/covid-19-gobers-atvainojas-par-savu-vieglpratigo-ricibu.d?id=51960745

Latvija, Sabiedrība Portālam "Delfi" atsevišķi no Itālijas ceturtdien caur Rīgas lidostu ielidojušie pauda izbrīnu par to, ka lidostā nav virzīti uz drošības procedūrām. Savukārt lidostā portālam “Delfi” sacīja, ka pasažieri no tiem reisiem, kas vēl ielidos no “Covid-19” skartajām valstīm, uz kurām attiecināmi īpaši piesardzības pasākumi, tiek novirzīti uz vieniem, konkrētiem vārtiem.

Pasaule, SlovēnijaSlovēnija izsludinājusi jaunā koronavīrusa epidēmiju. Šobrīd ar "Covid-19" Slovēnijā saslimuši gandrīz 100 cilvēki. (BBC)

Pasaule, FrancijaLai ierobežotu koronavīrusa izplatību, Francijā tiks slēgtas visas mācību iestādes, taču pašvaldību vēlēšanas netiks pārceltas uz vēlāku laiku, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons. (LETA)

Pasaule, IgaunijaIgaunijā diagnosticēti 10 jauni saslimšanas gadījumi, kopējais saslimušo cilvēku skaits tagad ir 27. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-igaunija-saslimuso-skaits-sasniedz-27.d?id=51960645

Sabiedrība, Latvija Aģentūra LETA vēsta, ka jau pēc valdības lēmuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā atsevišķās tirdzniecības vietās ir vērojama pircēju pastiprināta interese iepirkt pārtikas un citas pirmās nepieciešamības preces. Vienlaikus ir veikali, kur nekādas ažiotāžas nav.Latvijā nebūs problēmu ar pārtikas nodrošināšanu, ceturtdien Latvijas Radio sacīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV). Kā uzsvēra ministrs, šaubām, ka pārtikas Latvijā var nepietikt, vispār nav pamata.Arī pārtikas produktu mazumtirgotāji aģentūrai LETA iepriekš ir apliecinājuši, ka to rīcībā ir pietiekamas rezerves tiem pārtikas produktiem, kuriem pēdējā laikā strauji pieaudzis pieprasījums.

Sabiedrība, LatvijaLai gan valsts amatpersonas un tirgotāji aicina necelt paniku, daudzos veikalos vēl vēlu vakarā manāmas rindas, bet plaukti ir patukši.

Pasaule, ASVTūristiem tuvākajā laikā nebūs iespēja doties ekskursijā pa ASV prezidenta mītni - Balto namu. (BBC)

Sabiedrība, LatvijaŅemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Uzņēmumu reģistrs no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim, Uzņēmumu reģistrs nesniegs klātienes pakalpojumus reģionālajās nodaļās Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī.Iedzīvotāji visus Uzņēmumu reģistra pakalpojumus var saņemt elektroniski – par iespējām plašāk sadaļā Kā iesniegt dokumentus elektroniski. Jautājumu gadījumā klienti aicināti rakstīt uz e-pastu info@ur.gov.lv vai prasīt virtuālajam asistentam UNA.

Sports, EiropaIgaunijā ceturtdien tika aizvadīta viena no retajām profesionālā basketbola spēlēm Eiropā. Roberta Štelmahera un Aigara Šķēles pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienība viesus no Krasnodaras uzņēma pie tukšām tribīnēm. Foto galerija rakstā:https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latviesu-parstavetais-tallinas-kalev-tuksa-zale-piekapjas-lokomotiv.d?id=51960579

Pasaule, IrānaJaunais koronavīruss diagnosticēts arī vienam no Irānas augstākā līdera Ali Hamenei padomniekiem. (BBC)

Pasaule, NorvēģijaPirmais nāves gadījums fiksēts arī Norvēģijā. Valsts mediji ziņo, ka Norvēģijas karalis un karaliene, kuri pagājušajā mēnesī bija Jordānijā, būs pašizolācijā. Karantīnā atrodas arī seši Norvēģijas valdības ministri. (BBC)

Sabiedrība, LatvijaLatvijas Tirgotāju asociācija aicina necelt paniku. Šobrīd veikalos ir pietiekams daudzums produktu, lai nodrošinātu cilvēkam nepieciešamo iztiku. Lielākā daļa veikalu, prognozējot situācijas attīstību un valdības rīcību, arī savlaicīgi piegādājuši palielinātus krājumus. Diemžēl pakļaujoties daļējai panikai šodien atsevišķas preces no veikalu plauktiem ir izpirktas. Taču tukšie plaukti tiks piepildīti jau rīt.https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/tirgotaji-aicina-nepaklauties-panikai-tuksie-veikalu-plaukti-tiks-piepilditi.d?id=51960569

Eiropa"Covid-19" izsauktā nervozitāte izraisa Eiropas biržu indeksu dramatisku kritumu - Londonas, Frankfurtes, Parīzes un Milānas biržu indeksi tirdzniecības sesijas beigās bija zaudējuši vairāk nekā desmit procentu savas vērtības. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Saistībā ar "Covid-19" pandēmijas dēļ izsludināto ārkārtas stāvokli Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Iesalnieks aicina 16. martā ziedus pie Brīvības pieminekļa nolikt individuāli,. https://twitter.com/JanisIesalnieks/status/1238152722546917376

Sabiedrība, Latvija Latvijas pasākumu nozare izturas ar sapratni pret radušos situāciju, taču ierobežojumi pasākumiem mēneša garumā būtiski ietekmēs nozari, kas var beigties arī pasākumu uzņēmumu darbības apturēšanu uz laiku un darbinieku atbrīvošanu, aģentūrai LETA pauda Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) valdes loceklis Mārcis Gulbis.

NMPD lūdz neizmantot ārkārtas tālruni 113 uzziņām par Covid-19. https://www.delfi.lv/news/national/politics/nmpd-ludz-neizmantot-arkartas-talruni-113-uzzinam-par-covid-19.d?id=51960557

Sports, Latvija/IgaunijaLīdz ar ārkārtas situāciju apturēta Latvijas-Igaunijas basketbola līgas norisehttps://twitter.com/Pafleague/status/1238163934751973376

Pasaule, IndijaPirmais jaunā koronavīrusa nāves gadījums fiksēts arī Indijā. (BBC)

Sabiedrība, Latvija Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vēršas pie iedzīvotājiem: https://twitter.com/NMPdienests/status/1238165807877799937

Valsts prezidents Levits īpašā uzrunā aicina: "Saglabāsim mieru" https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-saglabasim-mieru-ipasa-uzruna-aicina-valsts-prezidents-levits.d?id=51960535

Sports, pasauleLīgas vadība gan saglabā cerību sezonu atsākt un noteikt Stenlija kausa izcīņas uzvarētāju.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/nhl-partrauc-regularo-sezonu-bet-saglaba-ceribu-izspelet-stenlija-kausa-izcinu.d?id=51960465

Sports, pasauleOtra profesionālā līga Ziemeļamerikā slēgta - NHL. Spēļu atcelšana stājas spēkā jau no šīs nakts.https://twitter.com/NHL/status/1238156904473530368

Sabiedrība, Latvija Valsts iestādes aicina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus un izvairīties no iestāžu apmeklēšanas klātienē. Šādus ziņojumus sociālajos tīklos izplatījušas vairākas iestādes un ministrijas, tostarp Valsts vides dienests, Tieslietu ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē un atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus. No rītdienas VID nesniegs klātienes pakalpojumus ne VID klientu apkalpošanas centros, ne vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Tādējādi pārcelt nāksies 21. martā plānoto Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) fināla cīņu starp Mairi Briedi un kubieti Junieru Dortikosu. https://www.facebook.com/arenariga/posts/2999989866727604&width=500

Sports, LatvijaLFF pēc ārkārtas stāvokļa izziņošanas paziņoja, ka futbola virslīgas spēles notiks bez skatītājiem. Tomēr vēlāk LFF atkal mainīja viedokli un pieļauj, ka spēles tomēr nenotiks. To lemšot piektdien.https://twitter.com/kajbumba/status/1238148758841561089

Pasaule, ItālijaItālijā "Covid-19" upuru skaits pārsniedzis 1000, bet inficēto cilvēku skaits pārsniedzis 15 000. (BBC)

Sports, LatvijaSavukārt Latvijas futbola federācija (LFF) atcēlusi bērnu un jauniešu mačus, tomēr grasās piektdien uzsākt gaidāmo virslīgas čempionāta sezonu. Visas pieaugušo sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm līdz turpmākam attiecīgam paziņojumam tādējādi notiks aiz skatītājiem slēgtām durvīm, ziņo LFF.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-futbola-ieviesti-drosibas-pasakumi-virsligas-sakums-netiek-atcelts.d?id=51960269

Sports, LatvijaViena pēc otras paziņojumus par visu pasākumu apturēšanu līdz 14. aprīlim veic dažādas sporta federācijas, tai skaitā Latvijas Volejbola federācija un Latvijas Handbola federācija. Latvijas Hokeja federācija rīkojas līdzīgi, bet apņēmusies atlikušās divas "Optibet" hokeja līgas regulārās sezonas spēles aizvadīt bez skatītājiem. "Olimp" un "Rīga" jau pulksten 19.15 dosies laukumā ceturtdien, bet tad atkārtoti sestdien. Lēmums par izslēgšanas spēlēm vēl sekos.

Pasaule, LielbritānijaLielbritānijas premjers Boriss Džonsons preses konferencē nodēvējis jaunā koronavīrusa pandēmiju par lielāko sabiedrības veselības krīzi paaudzes laikā. (BBC)

ZinātneJaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisītajai slimībai "Covid-19" turpinot izplatīties un upuru skaitam pasaulē pārsniedzot 4000 cilvēku slieksni, daudzas pētnieku grupas visā pasaulē cītīgi strādā, lai par jauno vīrusu uzzinātu pēc iespējas vairāk.https://www.delfi.lv/campus/raksti/vai-14-dienu-karantina-ir-jegpilna-noteikts-videjais-covid-19-inkubacijas-periods?id=51953489

Sabiedrība, Latvija Valsts Vides dienests (VVD) ierobežo klātienes klientu apkalpošanu, aicina klientus sazināties telefoniski vai elektroniski. Dienests paziņojumā medijiem norāda, ka attālināti konsultācijas iespējams saņemt:Daugavpils reģionālā vides pārvaldē: rakstot daugavpils@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 65423219Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē: rakstot lielriga@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67084278Liepājas reģionālā vides pārvaldē: rakstot liepaja@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63424826Rēzeknes reģionālā vides pārvaldē: rakstot rezekne@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64638207.Ventspils reģionālā vides pārvaldē: rakstot ventspils@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63626903.Vidzemes reģionālā vides pārvaldē: rakstot vidzeme@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruņiem 64207266; 64807451.Zemgales reģionālā vides pārvaldē: rakstot zemgale@vvd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 63023228.Dokumentus VVD aicina iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: pasts@vvd.gov.lv vai pa pastu: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045.

https://twitter.com/LNB_lv/status/1238144610465198086

Pasaule, NorvēģijaArī Norvēģija nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību no ceturtdienas slēdz visus bērnudārzus, skolas un universitātes. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Latvijas universitātē nolemts pārcelt nāves festivāla "Ars Moriendi" norisi tuvāk veļu laikam. "Šobrīd aicinām rezervēt savos plānos 9. - 10. oktobri, lai ļautos patiesam festivāla baudījumam. Tuvākajā laikā informēsim par visām ar festivālu saistītajām izmaiņām. Lūdzam sekot informācijai mūsu Facebook lapā," teikts nāves festivāla rīkotāju paziņojumā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-arkartas-stavoklis-liek-parcelt-ari-lu-planoto-naves-festivalu.d?id=51960343

https://twitter.com/Dailesteatris/status/1238140914658312204

Sabiedrība, Latvija Pēc uzrunas Kariņu Saeima sveic ar aplausiem.Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) paziņo, ka valdības rīkojums par ārkārtējo situāciju ir jau stājies spēkā un piektdien Saeima to tikai apstiprinās.

Sabiedrība, Latvija "Valdība viena nevar nodrošināt, ka viss notiek. Esmu pārliecināts, ka mēs pārvarēsim, kopīgi strādājot, šos grūtos laikus," deputātiem saka valdības vadītājs Kariņš, aicinot arī Saeimu uz sadarbību un atbildības apzināšanos.

Pasaule, Itālija.Latvijas pilsoņi, kas dzīvo Itālijā, stāsta par to, kā tas ir – būt karantīnā. Itāļiem grūtākais – ierobežotā klātienes komunikācija ikdienā. https://www.delfi.lv/vina/veseliba/pieredze/latviesi-karantina-italija-antipanikotaji-ir-launaki-par-virusu.d?id=51957815

Sabiedrība, Latvija Premjers Saeimā saka, ka pēc Ķīnas piemēra var spriest, ka mūsu uzņēmumiem jāgatavojas uz vismaz divu mēnešu ekonomikas bremzēšanos. Nav neviena iemesla, lai uzņēmumi pēc tam atgūtos. Nevienam nav pieredzes šādai situācijai, atzīst Kariņš.

Sports, pasauleTādu pašu nostāju paudusi IIHF, lai gan pasaules čempionāta saimniece Šveice jau atcēlusi turpmāku vietējā čempionāta izspēli.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/iihf-pasaules-cempionata-hokeja-norise-sobrid-ir-speka.d?id=51960239

Sports, pasauleOptimismu par nākotni saglabājusi Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Starptautiskā hokeja federācija. Ceturtdien iedegta 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu uguns, bet SOK prezidents Tomass Bahs pauda pārliecību par olimpisko spēļu uzsākšanu iepriekš paredzētajā datumā, 24. jūlijā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/foto-tokijas-spelu-olimpiska-uguns-iedegta-bez-skatitaju-klatbutnes.d?id=51960189

Sabiedrība, Latvija Premjers informē Saeimu, ka Eiropas Savienības līderi vienojušies strādāt sadarbībā, lai mazinātu ekonomiskās krīzes dziļumu.

Sabiedrība, Latvija VID līdz 14. aprīlim atceļ plānotos publiskos pasākumus un pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. https://twitter.com/vid_gov/status/1238138042348703749

Pasaule, KanādaKanādas premjers Džastins Trudo atradīsies pašizolācijā līdz brīdim, kad tiks sagaidīti viņa sievas koronavīrusa testa rezultāti. Viņa pārstāvji ziņo, ka pašam premjeram šobrīd nav simptomu un ka viņš pats lēmis par pašizolāciju. (BBC)

Sabiedrība, Latvija Kariņš stāsta par divām trajektorijām – viena ir straujš pieaugums un apsīkums, otra ir lēnākā tempā. "Augstais pīķis uzliktu nepanesamu slogu veselības aprūpes sistēmai," saka Kariņš.Tāpēc jāpanāk lēna izplatīšanās un jāpielieto sociālās distancēšanās metode, kas nozīmē ierobežot cilvēku pulcēšanos un saskarsmes iespējas.Tāpēc pieņemti lēmumi samazināt slimības izplatību Latvijā un pēc iespējas atslogot veselības aprūpes sistēmu.

Valdības vadītājs raksturo situāciju ar saslimstību ar "Covid-19" Lattvijā. "Mums jāsaprot fakts, ka šī slimība nav apturama, bet ir ierobežojama," saka Kariņš.

Sabiedrība, Latvija Kariņš ieradies informēt Saeimu par valdības lēmumiem, līdz ar viņu Saeimā ieradušies arī vairāki valdības locekļi, novēroja portāls "Delfi".

Pasaule, BrazīlijaKoronavīruss diagnosticēts arī Brazīlijas valdības komunikācijas sekretāram Fabio Vaingartenam, kurš pirms dažām dienām ticies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un viceprezidentu Maiku Pensu, ziņo BBC.

Sabiedrība, LatvijaSaistībā ar "Covid-19" pandēmiju Ārlietu ministrija aicina šobrīd atturēties no braucieniem ārpus Latvijas, izņemot ārkārtas gadījumus un gadījumus, kad personai no Latvijas jāatgriežas savā mītnes valstī, teikts ministrijas paziņojumā. "Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā ievietoto informāciju par koronavīrusu un ieteikumiem profilakses pasākumiem. Ja Jums ir nepieciešama konsulārā palīdzība, zvaniet uz Konsulārā departamenta tālruni ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11 vai rakstiet e-pastu uz palidziba@mfa.gov.lv."

Igaunijā cilvēki aktīvi izpērkot veikalus

Latvijā pārtraukta tiks visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise.

Vienlaikus no 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem. Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, kā arī iespēju robežās uz slimības skartajām valstīm atcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus. Iedzīvotāji arī kopumā tiek aicināt atturēties no ārvalstu braucieniem, paziņoja premjers Krišjānis Kariņš.

Valdība nolēmusi: Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.

Pieņemts lēmums visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot slimības izplatību. Par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ir noteikta Veselības ministrija. Ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm jāizvērtē un iespēju robežās jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Pasaule, Čehija Čehijas valdība nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību ceturtdien izsludinājusi 30 dienas ilgu ārkārtas stāvokli un slēgusi robežas ieceļotājiem no 15 "riska valstīm". Ieceļošanas aizliegums attiecas uz ieceļotājiem no Ķīnas, Dienvidkorejas, Irānas, Itālijas, Spānijas, Austrijas, Vācijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Lielbritānijas, Dānijas un Francijas, žurnālistiem pavēstīja premjerministrs Andrejs Babišs. (LETA)

!!!Latvijā izsludina ārkārtas stāvokli

Kultūra, Latvija/pasaule Uz nenoteiktu laiku tiek pārcelts amerikāņu grupas "X Ambassadors" koncerts Rīgā, kas bija paredzēts "Palladium" koncertzālē šā gada 13. martā. Koncerts tiek atlikts, lai grupas dalībnieki vēl paspētu atgriezties savā dzimtenē ASV, pirms koronavīrusa dēļ tiek slēgtas robežas. Tāpat uz nenoteiktu laiku pārcelti "X Ambassadors" iepriekš plānotie koncerti Igaunijā, Lietuvā, Krievijā un Ukrainā. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/covid-19-atcel-amerikanu-grupas-x-ambassadors-koncertu-riga.d?id=51960099

Sports, pasauleNBA klubā Jūtas "Jazz" otrs slimnieks. Par to kļuvis Donovans Mitčels. Iespējams, ka saslimšanu izraisījis komandas biedrs Rudijs Gobērs ar savu neapdomīgo rīcību ģērbtuvēshttps://twitter.com/wojespn/status/1238114778167599110

Pasaule, Lielbritānija Lielbritānijā no “Covid-19” mirušo skaits sasniedzis 10. Inficēšanās konstatēta 590 cilvēkiem.

Bizness, LatvijaFKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile paziņojusi: “COVID-19 ietekme uz uzņēmējdarbību jau ir jūtama, taču tās patiesos apmērus un ietekmi uz katras konkrētas valsts finanšu sektoru pašlaik ir grūti prognozēt. Taču Eiropas un arī Latvijas īstenotā pieeja regulējošo prasību piemērošanā bankām ir nodrošinājusi atbilstošas kapitāla un likviditātes rezerves, kas tieši šādās situācijās kalpos kā drošības spilvens. Papildus tam, FKTK nodrošinās individuālu un elastīgu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības pieeju, lai pēc iespējas mazinātu COVID-19 radīto seku negatīvu ietekmi uz finanšu sektoru.”

Pasaule, Nīderlande Nīderlandē aizliegtas pulcēšanās ar vairāk nekā 100 cilvēku piedalīšanos. Ļaudīm, kuriem tas iespējams, ieteikts strādāt no mājām. Ierobežojumi ir spēkā līdz 31. martam.

Izklaide, Latvija Šobrīd Alpos atrodas viena no Latvijas šovbiznesa dāmām Baiba Sipeniece-Gavare. Viņa sociālajos tīklos publiskojusi video, ka ar veselību viss ir kārtībā, bet pēc atgriešanās Latvijā ievēros visas ieteiktās drošības procedūras. View this post on Instagram Sveiciens visiem !Ar šo videopaziņojumu gribu informēt un arī nodot sveicienus tiem,kuri tur rūpi par mums Alpu galotnēs🇦🇹⛰.Ar mums pagaidām viss kārtībā,ievērojam noteikumus un ieteikumus.Svētdien plānojam atdriezties Latvijā,tad uzreiz rīkosimies kā likumpaklausīgi cilvēki,proti analīzes,ārsta apmeklējums un karantīna,ja būs nepieciešamība.Rīkosimies pēc instrukcijas un sirdsapziņas! Visiem labu veselību ,savaldību un mieru! A post shared by Baiba Sipeniece-Gavare (@baiba.sipeniecegavare) on Mar 12, 2020 at 2:34am PDT

"PROMO Cash&Carry" veikalā pie "Dominas" stāvlaukumā stūķis, regulāri tur iepērkos - tur sastrēgumu nekad nav, ziņo kāds "Delfi" lasītājs.

Sports, pasauleUEFA sasaukusi visu Eiropas futbola federāciju kopsapulci, lai lemtu par tālāko rīcību. Videokonference ar visu federāciju vadītājiem gan ieplānota vien 17. martā - pēc piecām dienām.

Kā liecina izskatīšanai valdības ārkārtas sēdē iesniegtais lēmuma projekts, valdība lemj par diviem punktiem: 1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) plānojis ierasties un informēt Saeimu par valdības pieņemtajiem lēmumiem, liecina "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija. Saeima šodien iecerējusi strādāt līdz pulksten 19.

Sports, pasauleProfesionālā vīriešu tenisa asociācija (ATP) uz sešām nedēļām apturējusi visu turnīru norisi. https://twitter.com/atptour/status/1238110655921762306

Pasaule, FilipīnasFilipīnu prezidents Rodrigo Duterte pasludinājis galvaspilsētas Manilas slēgšanu. No un uz galvaspilsētu apturēta gaisa, sauszemes un jūras satiksme. Tāpat aizliegti masu pasākumi, uz mēnesi slēgtas skolas. Filipīnās konstatēti 53 “Covid-19” gadījumi, divi cilvēki miruši.

!!!Drīzumā sāksies valdības ārkārtas sēde, pēc kuras amatpersonas informēs par aktuālajiem lēmumiem, noskaidroja portāls "Delfi".

Sabiedrība, LatvijaCentrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) sprieda par “Covid-19” izplatības ietekmi uz Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu organizēšanu, taču nekāds lēmums par nepieciešamību ierosināt vēlēšanu datuma maiņu nav pieņemts. CVK gan gaidīs šīsdienas atbildīgo dienestu lēmumu, portālam “Delfi” sacīja CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

PasauleTehnisko grūtību un globālās koronavīrusa epidēmijas dēļ kopīgā Krievijas un Eiropas misija uz Marsu ceturtdien atlikta līdz 2022. gadam, paziņojusi Krievijas kosmosa aģentūra "Roskosmos". Par to vēsta ziņu aģentūra LETA.

Sports, pasauleIetekmīgā portāla "Sportando" žurnālists Emiliano Karčija publicējis sarakstu ar basketbola līgām, kurās uz laiku apturētas sacensībashttps://twitter.com/Carchia/status/1238106658506780672

Pasaule, UkrainaUkrainas galvaspilsētā Kijevā no ceturtdienas līdz 3. aprīlim stājas spēkā virkne ierobežojumu. Slēgtas visas skolas, bērnudārzi un augstskolas, kinoteātri un teātri. Ukrainā līdz šim konstatēts viens “Covid-19” saslimšanas gadījums.

Pasaule, ASVNo ceturtdienas līdz 1. aprīlim Vašingtonā apmeklētājiem tiek slēgta Kapitolija ēka, ziņo aģentūra AP.

Sports, pasauleStarptautiskā Biatlona savienība (IBU) lēmusi atcelt Pasaules kausa noslēdzošo posmu, kas nākamnedēļ bija plānots Oslo. Savukārt šonedēļ Somijā, Kontiolahti, plānotais Pasaules kausa posms notiks, bet bez skatītāju klātbūtnes. Tāpat IBU samazinās sacensību vietā esošo personu skaitu, lai tas nesasniegtu 500. Pretējā gadījumā sacensības nākots atcelt, jo Somijas varas iestādes uzlikušas aizliegumu pulcēties vairāk nekā 500 cilvēkiem.https://twitter.com/biathlonworld/status/1238097578597720066

Sports, LatvijaVēl pirms valdības lēmuma Latvijas Basketbola savienība lēmusi apturēt jauniešu čempionāta norisihttps://twitter.com/papardella/status/1238102897071665152

Pasaule, SpānijaSpānijā straujš no “Covid-19” mirušo pieaugums. Vēl trešdien bija zināms par 47 upuriem, taču ceturtdien jaunākajās Spānijas Veselības ministrijas statistikā uzskaitīti 84 miruši pacienti.Spānijā ir 2968 apstiprināti inficēšanās gadījumi.

Sabiedrība, LatvijaPēc 34 Saeimas opozīcijas deputātu iesnieguma Saeimas Prezidijs ceturtdien pēcpusdienā kārtējās Saeimas sēdes starplaikā sasauca parlamenta ārkārtas sēdi saistībā ar “Covid-19” izplatību Latvijā. Izskatīšanai ārkārtas sēdē opozīcijas pārstāvji bija iesnieguši lēmuma projektu par Ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības “Covid-19” izplatību Latvijas teritorijā. Lēmumprojekts tika nodots Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, par priekšlikumu iesniegšanas termiņu nosakot 17. martu.

Kultūra, Latvija "Covid-19" izplatības dēļ Latvijas Leļļu teātris piedāvā veikt biļešu maiņu uz vēlāku datumu tiem skatītājiem, kuriem ieplānots teātra apmeklējums 14 dienu periodā pēc atgriešanās no ceļojuma vai ir apstiprināta vīrusa saslimšana pašiem vai kādam no ģimenes locekļiem. https://www.delfi.lv/calis/jaunumi/covid-19-del-karantina-esosajiem-lellu-teatra-apmekletajiem-ir-iespeja-apmainit-biletes.d?id=51959857

Pasaule, SlovākijaSlovākija slēdz savas robežas nerezidentiem un aizver starptautiskās lidostas. Uz robežām tiek atjaunota kontrole, bet skolas, sporta un izklaides vietas tiek slēgtas. Iepirkšanās centri darbosies tikai darbdienās. Slovākijā līdz šim konstatēti 16 “Covid-19” gadījumi.

Sports, pasaule Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" basketbolistiem, tajā skaitā arī latviešiem Dāvim Bertānam un Anžejam Pasečņikam, turpmākās 3-4 dienas jāpavada paškarantīnā, saviem spēlētājiem ieteikusi vienība. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/bertanam-pasecnikam-un-parejiem-wizards-basketbolistiem-turpmakas-dienas-japavada-paskarantina.d?id=51959829

Pasaule, Lietuva Lietuvas valdība uz divām nedēļām aptur visu izglītības, kultūras, sporta iestāžu un izklaides vietu darbību

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības 'Covid-19' izplatības ietekmē tūrisma nozarē vērojams kritums jau par 90%, atsaucoties uz nozares pārstāvju ziņoto, intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV). https://twitter.com/tomsons/status/1238080845958778885

Sabiedrība, Latvija Krīzes vadības padomes sēde Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadībā turpinās jau pusotru stundu, novēroja portāls "Delfi". Lai gan pulksten 14.30 bija jāsākas valdības ārkārtas sēdei, tās sākums kavējas.

Bizness, pasauleEiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda otrdien, 10. martā, sacīja, ka Eiropa riskē saņemt ekonomisko šoku, kas līdzvērtīgs globālajai finanšu krīzei, kas sākās 2008. gadā, ja vien valstu vadītāji steidzami nereaģēs uz koronavīrusa uzliesmojumu.https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/nereagejot-uz-virusa-uzliesmojumu-eiropa-var-sanemt-2008-gada-krizei-lidzvertigu-soku.d?id=51959151

Sabiedrība, Latvija Šodien pulksten 15.30 Saeimas Prezidijs sasaucis Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības "Covid-19 izplatību Latvijas teritorijā. Tikmēr valdības mājā žurnālisti gaida Ministru prezidenta paziņojumu. Pagaidām nav zināms, ka varētu sekot kāds valdības paziņojums.

Aktuālā situācija plkst.14:10.Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi:Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija, Islande, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna.

Avio industrija, LatvijaSakarā ar koronavīrusa krīzes attīstību pasaulē un tās ietekmi uz "airBaltic" maršrutu tīklu, uzņēmums ir spiests uz laiku vēl vairāk samazināt darbinieku, galvenokārt lidmašīnas apkalpes, skaitu vēl par 100 cilvēkiem, tādējādi, iekļaujot 11. martā publiskotās izmaiņas, kopumā ietekmējot līdz pat 350 darbinieku. Lidsabiedrība centīsies rast brīvprātīgus risinājumus, piedāvās bezalgas atvaļinājumus, pārbaudes laika saīsināšanu vai arī īstenos darba uzteikšanu.

Sabiedrība, Latvija.Latvijas Zemnieku savienības (LZS) valde vienojusies par partijas kongresa atcelšanu. LZS uz ikgadējo kongresu bija iecerējuši pulcēties 28. martā.“Mēs sekojam līdzi situācijai ar vīrusa “Covid-19” izplatību. Pēdējās ziņas liek rīkoties atbildīgi un atcelt kongresu, īpaši tāpēc, ka tas tradicionāli notiek mācību iestādē – Latvijas Lauksaimniecības universitātē,” norāda LZS priekšsēdētājs Armands Krauze.LZS vadība par kongresa sasaukšanu lems, kad koronovīrusa apdraudējums sabiedrības veselībai būs mazināts. LZS ir 1500 biedru, kas apvienojušies 73 nodaļās.

Autosports, pasauleBaidoties no inficēšanās ar "Covid-19", no apkārtējās sabiedrības izolēti četri F-1 komandas "Haas" darbinieki.

Sabiedrība, LatvijaSaeimas opozīcijas deputāti lūdz izsludināt Saeimas ārkārtas sēdi pulksten 15.30, lai lemtu par valdības rīcību situācijā ar “Covid-19” izplatību. “Uzskatām, ka premjeram Kariņam personīgi jāierodas Saeimā, lai informētu par savas valdības plāniem,” raksta Vjačeslavs Dombrovskis (S) tviterī.https://twitter.com/VjDombrovskis/status/1238078285726318593

Veselība, Latvija Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina necelt paniku, bet pēc atgriešanās no vīrusa skartajām teritorijām 14 dienas novērot savu veselību un tikai simptomu gadījumā zvanīt uz 113. https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/uz-maksas-covid-19-testu-rinda-var-nakties-gaidit-nedelu.d?id=51959203

Sabiedrība, Latvija“Covid-19” dēļ Latvijas Zaļā partija atceļ 18. aprīlī plānoto ikgadējo 31.kongresu, portālu “Delfi” informēja LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. LZP ir vairāk kā 900 biedru, kuriem tiek izsūtīti individuāli ielūgumi kongresa apmeklēšanai.Pēdējos gados delegātu skaits kongresos bijis līdz 500 cilvēkiem. Vairāku simtu personu pulcēšanās definējama kā masu pasākums, uz ko attiecas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendētie ierobežojumi attiecībā pret saslimšanas prevenciju.

Kultūra, LatvijaIepriekš tika ziņots, ka piektdien, 13. martā, notiks Baltijas Baleta festivāla tradicionālais atklāšanas koncerts Rīgas Dzelzceļa stacijā. Kā “Delfi” informēja festivāla sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Šmeļkova, šobrīd plānots, ka viss notiks kā iecerēts.

Pasaule, Polija Polijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" miris pirmais cilvēks, vēsta Polijas Radio. Upuris ir kāda 57 gadus veca sieviete no Poznaņas. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-polija-pirmais-naves-gadijums.d?id=51959017

Sabiedrība, LatvijaCeturtdien pulksten 14.30 sasaukta Ministru kabineta ārkārtas sēde, liecina valdības precizētā darba kārtība. Savukārt pulksten 14 premjers sasaucis Krīzes vadības padomes sēdi saistībā ar Pasaules veselības organizācijas paziņojumu, ka koronavīrusa un tā izraisītās slimības "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus.Portāls "Delfi" pēc sēdēm nodrošinās video tiešraidi ar valdības paziņojumiem.

Sports, pasaule.2020. gada Pasaules hokeja čempionāta rīkotāja Šveice pieņēmusi lēmumu atcelt sava vietējā čempionāta sezonu. Šveicē spēlē vairāki Latvijas hokejisti - vārtsargs Ivars Punnenovs, aizsargs Sandis Smons, kā arī uzbrucēji Ronalds Ķēniņš, Deniss Smirnovs, Toms Andersons un Rihards Melnalksnis.Vācijas hokeja čempionāts tika atcelts jau otrdien.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/vacija-atcelts-izslegsanas-turnirs-bukartam-un-gudlevskim-sezona-beidzas-priekslaicigi.d?id=51953643

Sports, pasauleŠobrīd zināms, ka vairākiem sportistiem konstatēta saslimšana ar “Covid-19”. Vīruss konstatēts futbola kluba Turīnas "Juventus" aizsargam Danielem Rugani, NBA kluba Jūtas “Jazz” spēlētājam Rūdijam Gobēram un Madrides "Real" basketbolistam Trejam Tompkinsam. Jau iepriekš minēts, ka NBA atcēlusi čempionātu, bet pēc Tompkinsa saslimšanas karantīnā ievietota Madrides “Real” basketbola un futbola komandas.

VeselībaPagaidām nav zinātnisku pierādījumu tam, ka C vitamīns megadevās jebkādā veidā palīdzētu izvairīties no inficēšanās vai atvieglot "Covid-19" norisi jau saslimušam pacientam.https://www.delfi.lv/campus/raksti/c-vitamina-megadeva-pret-covid-19-zinatne-vai-mulkibas?id=51956521

Sports, pasaule.Neraugoties uz satraukumiem vīrusa straujo izplatību, gaidāmajā nedēļas nogalē paredzēts F-1 sezonas sākums. F-1 čempions Lūiss Hamiltons jau paudis neizpratni, kāpēc čempionāta vadība neatcēla pirmo posmu. Savukārt savu dalību šajā posmā atsaukusi "McLaren" komanda, jo viens no komandas darbiniekiem inficēts ar "Covid-19".https://twitter.com/McLarenF1/status/1238062852306583552

Sports, LatvijaArī vietējā līmeņa sportu ietekmējis "Covid-19". Atcelts Baltijas volejbola meistarlīgas finālturnīrs, Latvijas vīriešu čempionāta pirmās līgas ceturtdaļfināla spēles un visas vieglatlētikas sacensības, kas bija plānotas martā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/voleyball/covid-19-atcel-baltijas-volejbola-meistarligas-finalturniru.d?id=51958773

Sports, pasaulePēdējās stundās ik pa brīdim parādās jaunumi par pārceltām un atceltām sacensībām. Šorīt pēkšņi tika pārtraukts NBA čempionāts, kas ir viens no populārākajiem un ienesīgākajiem turnīriem visā pasaulēhttps://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/jazz-speletajam-konstate-covid-19-nba-partrauc-sezonu.d?id=51957367

