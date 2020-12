Covid-19 dēļ būs aizliegti pasažieru pārvadājumi arī uz Lietuvu; Linkaits pikts

No sestdienas, 5. decembra, Latvijā pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās no visām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu, savukārt no pirmdienas, 7. decembra, būs aizliegti pasažieru pārvadājumi cita starpā arī uz Lietuvu, liecina SPKC apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā kā vidējais Covid-19 izplatības Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) nedēļas rādītājs ir nokrities līdz 506,9, no pirmdienas, 7. decembra, regulārie pasažieru pārvadājumi nebūs atļauti uz valstīm, kur ir vairāk nekā 1013,8 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā ar SPKC informāciju, līdz ar to no pirmdienas regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti uz Andoru, Luksemburgu, Horvātiju, Sanmarīno un Lietuvu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) ar ministrijas Komunikācijas nodaļas starpniecību medijiem paudis uzskatu, ka "pasažieru pārvadājumu aizliegums uz un no Lietuvas ir ļoti smags trieciens Latvijas savienojamībai ar Eiropu. Formula, pēc kādas SPKC nosaka sarakstā iekļaujamās valstis, neatbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu labajai praksei. Mājienu par iespējamu pārkāpuma procedūru Latvijai par starptautisko aviopārvadājumu neatbilstošu ierobežošanu jau ir devusi arī Eiropas Komisija. Tuvākajā valdības sēdē rosināsim šo regulējumu mainīt."

Patlaban pašizolācijas slieksnis Latvijā ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pirms nedēļas šis rādītājs zemāks bija Vatikānā un Islandē, bet šonedēļ – tikai Vatikānā.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Luksemburgu, kurā ir visaugstākā saslimstība Eiropā jeb 1177,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pašizolācija arī jāievēro atgriežoties no Horvātijas, Andoras, Lietuvas un Sanmarīno. Sabiedrības veselības apdraudējums šajās valstīs novērtēts kā ļoti augsts. Tur 14 dienu kumulatīvais rādītājs divkārt pārsniedz Eiropas vidējo, kas ir 506,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur SPKC sarakstā esošajām valstīm - Šveici, Čehiju, Ungāriju, Norvēģiju, Igauniju, Kipru, Grieķiju, Nīderlandi, Lihtenšteinu, Slovēniju, Beļģiju, Monako, Spāniju Franciju, Slovākiju, Sanmarīno, Poliju, Apvienoto Karalisti, Austriju, Itāliju, Portugāli, Maltu, Rumāniju, Bulgāriju, Īriju, Islandi, Somiju, Vāciju, Zviedriju un Dāniju. Šajās valstīs Covid-19 izplatības 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 1013,8 gadījumiem, tomēr sabiedrības veselības apdraudējums tur tiek novērtēts kā augsts.

Attiecībā uz Apvienoto Karalisti un valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras, bet, ceļojot no Urugvajas, pašizolācija turpmāk būs jāievēro. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Aktualizētais valstu saraksts stāsies spēkā 5. decembrī.

Latvijā kumulatīvais saslimstības rādītājs ar Covid-19 ir sasniedzis 395,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju, tādējādi apsteidzot virkni Rietumeiropas valstu - Spānijā minētājs rādītājs ir 286,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, Francijā - 255,2. Arī Lielbritānijā kumulatīvais rādītājs ir zemāks nekā Latvijā, sasniedzot 331,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Zemāks kumulatīvais rādītājs ir arī Vācijā, Grieķijā, Norvēģijā, Īrijā, Igaunijā, Somijā un Beļģijā, kur vēl nesen bija tik daudz saslimušo, ka smagāk saslimušo ārstēšanai tika lūgta Vācijas palīdzība.

Savukārt par Latviju augstāks kumulatīvais rādītājs fiksēts daļā Centrāleiropas reģiona valstu, tostarp Čehijā, Austrijā, Slovēnijā, Ungārijā, kā arī daļā Dienvideiropas un Ziemeļeiropas reģiona valstu, tostarp Lietuvā, kur kumulatīvais rādītājs sasniedzis 1041,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju un pašlaik ir jau viens no augstākajiem visā Eiropā.

Līdz ar to Latvija patlaban vairs nav viena no Covid-19 mazāk skartajām Eiropas valstīm.