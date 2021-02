Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju pagarina līdz pat Lieldienu brīvdienām (plkst. 16.15)

Ministru kabinets, piektdien, 5. februārī, turpinot ceturtdienas sēdi, pieņēmis lēmumu Covid-19 ierobežošanai izsludināto ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 6. aprīlim, ietverot arī Lieldienu brīvdienas, pēc valdības sēdes paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Ministru kabinets piektdien lēma arī par jauniem ceļošanas ierobežojumiem, izmaiņām tirdzniecības regulējumā un izglītības jomā. Tajā skaitā mainīts jau otrdien konceptuāli pieņemtais lēmums, ka no 8. februāra mācības klātienē varētu atsākt 1.-2. klase.

Tomēr pagaidām nav pieņemts lēmums, vai pēc 7. februāra turpināsies arī brīvdienu mājsēdes, jo par šo jautājumu diskusijas vēl turpināsies. "Par mājsēdi lemsim nākamajā nedēļā," norādīja Kariņš.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) par mājsēdi atgādināja, ka mājsēde turpināsies šajā nedēļas nogalē. "Par turpmāko lems nākamnedēļ – valdībai jādiskutē, kā optimāli izmantot policijas un citus resursus kontroles pasākumos, būtiski palielināt arī pašizolācijas un karantīnas ievērošanas kontroli, kā arī ierobežojumu ievērošanu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās," skaidroja ministrs attālinātās preses konferences tērzētavā.

Ņemot vērā, ka pēdējās dienās ir paaugstinājies jaunu ar Covid-19 inficēto gadījumu skaits, Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka pagaidām nevar pieļaut 1. un 2. klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu. Diskusijas valdībā par epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu turpināsies, informēja Valsts kancelejā.

Klātienes konsultācijas būs pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi.

Individuāla praktisko iemaņu apguve klātienē varēs notikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas programmu pēdējo gadu.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) preses konferencē pavēstīja, ka ministrija arī strādās pie reģionāls pieejas principa ieviešanas klātienes mācību atsākšanai.

Par skaistumkopšanas un citu nozaru drošības pasākumu atvieglošanu valdība lems, vadoties pēc luksofora dokumenta, preses konferencē pēc Ministru kabineta sēdes, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, informēja Pavļuts.

Viņš skaidroja, ka vakar un šodien par šo nozari nebija diskusiju, un atbilstoši Ministru prezidenta rezolūcijai notiek konsultācijas par drošu nozares darbības modeli.

"Par skaistumkopšanas un citu nozaru drošības pasākumu atvieglošanu jāvadās no luksofora dokumenta. Vispirms jāgaida stabils saslimstības mazinājums, tad notiks drošības pasākumu samazinājumi – maziem soļiem, ar intervālu trīs nedēļas, vērojot situāciju. Pēc tam var nopietni pārskatīt prasības, kad rādītājs sasniegs vidēji 200 gadījumus uz 100 tūkstošiem 14 dienu laikā," atbildēja Pavļuts.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai līdz 6. aprīlim joprojām varēs pieteikties Covid-19 testēšanai bez ģimenes ārsta nosūtījuma, Pavļuts apstiprināja, ka šāda kārtība tiks turpināta līdz 6. aprīlim.

Aizliedz nebūtisku ieceļošanu



Valdība atbalstījusi Ārlietu ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tādējādi ieviešot jaunus ierobežojumus ieceļošanai Latvijā no 11. līdz 25. februārim, informē Ārlietu ministrija.

Tiks paredzēts personu ieceļošanas ierobežojums no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes – valstīm, no kurām šobrīd nav ierobežojumu ieceļot Latvijā un izceļot uz tām, ciktāl pašas valstis nav paredzējušas personu ieceļošanas ierobežojumus no Latvijas.

Līdz šim personas globālās pandēmijas apstākļos varēja ieceļot Latvijā no šīm valstīm arī tādu iemeslu dēļ, kas, objektīvi raugoties, nav neatliekami, piemēram, privātās vizītēs, izpriecu braucienos. Priekšlikuma mērķis ir paredzēt, ka Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ, sniedzot izsmeļošu šādu iemeslu uzskaitījumu: darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm.

Tas, vai persona, kas vēlas ieceļot, atbilst minētajiem kritērijiem, būs jāapliecina pašai personai, aizpildot elektronisko anketu vietnē covidpass.lv. Dokumentāli vai citi ticami pierādījumi šī apgalvojuma patiesumam, aizpildot elektronisko anketu, nebūs jāpievieno, tomēr personām jāņem vērā, ka tādiem jābūt personas rīcībā un tie jāspēj uzrādīt pēc ieceļošanas Latvijā pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Personai nav jāuzrāda ieceļošanas mērķi apliecinošus dokumentus, ja informācija, kas apliecina kādu no minētajiem ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, informācija par personas dzīvesvietu, civilstāvokli, personu tiešu radniecību ir pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

Lai apliecinātu, ka ieceļošana, izmantojot pārvadātāja transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, tiek veikta darba pienākumu veikšanai, profesionālie kravas automobiļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darba dienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam.

Ja persona ieceļo Latvijā ar pasažieru pārvadātāju reisu, pārvadātājs kontrolē, vai pasažieris ir reģistrējies vietnē covidpass.lv, bet nekontrolē elektroniskajā anketā norādītās informācijas pilnīgumu vai patiesumu. Tātad izklāstītais priekšlikums nerada papildus slogu pasažieru pārvadātājam. Vienlaikus pasažieru pārvadātājam nav tiesību uzņemt reisā un pārvadāt personas, kuras nav aizpildījušas elektronisko anketu covidpass.lv un deklarējušas ieceļošanas mērķi.

Ieceļojot Latvijā būtisko un neatliekamo iemeslu dēļ, netiek atceltas vai mainītas citas, jau līdz šim noteiktās, epidemioloģiskās drošības prasības.

Grozījumi paredz, ka pasažieru pārvadātāji terminēti neveic starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no/uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Portugāli. Tās ir valstis, kurās saskaņā ar pašu valstu sniegtajiem un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem ir augstākā SARS-CoV-2 vīrusa celmu ar paaugstinātu izplatīšanās spēju izplatība.

Līdz šim Latvijā identificēti 7 jaunie SARS-CoV-2 vīrusa celmi (Apvienotās Karalistes variants) ar paaugstinātu izplatīšanās spēju. 6 gadījumos cilvēki inficējušies Apvienotajā Karalistē, 1 gadījumā infekcijas avots un inficēšanās apstākļi nav noskaidroti, kas liecina par vīrusa transmisiju sabiedrībā Latvijā.

Grozījumi paredz jaunu terminētu ierobežojumu trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Latvijā drīkst trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, tātad tiem ir uzturēšanās atļauja Latvijā.

Izmaiņas tirdzniecības ierobežojumos



Ministru kabineta sēdē šodien, 5. februārī, valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no 8. februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to, nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.

Papildu drošības prasības, tajā skaitā, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas:



tirdzniecības vietām (veikaliem),

tirdzniecības centriem (tirdzniecības platība 1500 m2 un darbojas vismaz 5 tirgotāji vai pakalpojuma sniedzēji),

tirgiem iekštelpās.



Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus rūpīgi sekot norādēm pie ieejām tirdzniecības vietās, kā arī iepērkoties vadīties pēc tirgotāju norādījumiem.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:



visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, tajā skaitā, tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām/izejām un atsevišķas prasības tirdzniecības centros;

pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros;

mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās;

pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.



Vienlaikus no 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī:



pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

grāmatnīcas.



Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos.

Tāpat valdība lēma paplašināt klātienē nopērkamo preču klāstu tirdzniecības vietās, kas neietilpst iepriekšminētajās veikalu kategorijās. No 8. februāra klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar:



stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām;

substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem;

elektropreču aksesuāriem (vadiem, pagarinātājiem, lādētājiem);

līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.



Šobrīd klātienē var iegādāties šādas preču grupas:

- pārtikas preces;

- higiēnas preces;

- pirmās nepieciešamības saimniecības preces;

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;

- tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

- dzīvnieku barību un preces;

- preses izdevumus;

- sabiedriskā transporta biļetes;

- mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;

- mājražotāju lauksaimniecības produkciju,

- ziedus.

Preču tirdzniecības ierobežojumi attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, tās varēs arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas. Tāpat netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt. Tāpat pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana).

Drošības pasākumi transportā spēkā līdz 6. aprīlim

Tā kā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, valdība lēma pagarināt ārkārtējo situāciju, šajā laikā spēkā paliek drošības pasākumi sabiedriskajā transportā, portālu "Delfi" informēja Satiksmes ministrijā.

Līdz 6. aprīlim spēkā paliks drošības pasākumi sabiedriskajā transportā, kas nosaka – pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības. Atbilstoši tam sabiedriskā transporta pārvadātājiem ir jānodrošina pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, un, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tajā ir jābūt marķētām sēdvietām.

Sabiedriskajā transportā, tai skaitā taksometros, sejas maskas ir jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tostarp arī bērniem no 7 gadu vecuma. Sejas maskas sabiedriskajā transportā varēs nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.

Kā skaidro lēmumu

Covid-19 saslimstības riski Latvijā joprojām ir ļoti augsti un šobrīd nav iespējams atcelt vai mīkstināt lielāko daļu jau iepriekš noteikto drošības pasākumu, valdības lemto paziņojumā presei skaidroja Veselības ministrija.

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Covid-19 infekcija turpina izplatīties un situācija Latvijā arvien saglabājas kritiska. Latvijā 14 dienu kumulatīvās saslimšanas rādītājs pašlaik ir 560,4 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, tāpēc mazināt drošības pasākumus nav iespējams. Pirmā iespēja lemt par būtisku pakāpenisku ierobežojumu mazināšanu būtu, ja 14 dienās tiktu reģistrēti ne vairāk kā 200 jauni saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Valdība lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", pagarinot lielāko daļu šobrīd jau spēkā esošo drošības pasākumu.

Kādi drošības pasākumi spēkā arī turpmāk

Izglītībā:

1. – 12. klašu skolēni turpinās mācīties attālināti.

Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.

Klātienē drīkstēs notikt praktiskās nodarbības medicīnas izglītības programmās pēdējo studiju gada studējošajiem (piemēram, šā gada absolventi, kas iegūs ārsta grādu, zobārsta grādu, fizioterapeita, ergoterapeita, māsas, ārsta palīga un vecmātes kvalifikāciju).

Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.

Izņemot:

- to grupu, klašu vai kursu izglītojamiem, kam šī gada pirmajā pusgadā jākārto pārbaudījumi, jānoslēdz izglītības ieguve 12. klasē vai attiecīgi jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē, varēs saņemt individuālas konsultācijas klātienē.

- konsultāciju klātienē varēs saņemt arī skolēni, kas dažādu vides un sociālo apstākļu dēļ ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam (ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm, nopietnas mācīšanās grūtības (tostarp, psihoemocionālā stāvokļa dēļ), izglītības iestādei vai pedagogam ir pamatotas grūtības uzturēt pastāvīgu kontaktu).

- Praktiskās studiju daļas apguve klātienē būs pieejamas augstākajā izglītībā studējošiem, tajās studiju jomās, kur praktiskās daļas apguve ir ļoti nozīmīga studiju procesa daļa un to nav iespējams apgūt attālināti vai nav iespējams organizēt citādi.

Tas būs iespējams tikai tādos gadījumos, kur šādā prasmju apguvē ir iespējams ievērot divu metru distanci un nenonākt saskarsmē ar citiem studējošiem, vienlaikus lietojot mutes un deguna aizsegu.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:

Kamēr neuzlabosies epidemioloģiskā situācija, amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

Kultūrā:

Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.

Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.

Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.

Pakalpojumi:

Vēl pagaidām nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).

Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.

Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.

Nenotiks dzinējmedības.

Tirdzniecībā:

Sākot ar 8.februāri atsevišķas tirdzniecības vietas būs tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežojumiem:

grāmatnīcas;

veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.

Joprojām saglabāsies iepriekšējie ierobežojumi un klātienē turpinās darboties:

aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);

optikas preču veikali;

degvielas uzpildes stacijas;

tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas: pārtikas preces; higiēnas preces; pirmās nepieciešamības saimniecības preces; mobilo telefonu priekšapmaksas kartes; tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; dzīvnieku barību un preces; preses izdevumus; sabiedriskā transporta biļetes; mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus; mājražotāju lauksaimniecības produkciju; ziedus;

Papildu atļauts tirgot šādas preču grupas: stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas; substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas materiālus un augu aizsardzības līdzekļus; elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādētājus); līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.

Preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.

Darba vietās:

Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienēstrādās, piemēram, pā rdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Mājsēde:

Līdz 7. februārim mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei.