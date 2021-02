Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju pagarina līdz pat Lieldienu brīvdienām

Ministru kabinets, piektdien, 5. februārī, turpinot ceturtdienas sēdi, pieņēmis lēmumu Covid-19 ierobežošanai izsludināto ārkārtējo situāciju pagarināt līdz 6. aprīlim, ietverot arī Lieldienu brīvdienas, pēc valdības sēdes paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Tomēr pagaidām nav pieņemts lēmums, vai pēc 7. februāra turpināsies arī brīvdienu mājsēdes, jo par šo jautājumu diskusijas vēl turpināsies. "Par mājsēdi lemsim nākamajā nedēļā," norādīja Kariņš.

Ministru kabinets piektdien lēma arī par jauniem ceļošanas ierobežojumiem, izmaiņām tirdzniecības regulējumā un izglītības jomā.

No izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) tviterī rakstītā izriet, ka no pirmdienas būs pieejamas individuālas konsultācijas klātienē visos skolas vecumposmos, tiem bērniem, kam grūtības mācībās un kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts. Tas attieksies arī uz skolu, profesionālo skolu un augstskolu beidzējiem. Līdz ar to 1.-2. klases klātienē neatgriezīsies.

Ministrija arī strādās pie reģionāls pieejas principa ieviešanas klātienes mācību atsākšanai, vēsta Šuplinska.

Aizliedz nebūtisku ieceļošanu

Valdība atbalstījusi Ārlietu ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tādējādi ieviešot jaunus ierobežojumus ieceļošanai Latvijā no 11. līdz 25. februārim, informē Ārlietu ministrija.

Tiks paredzēts personu ieceļošanas ierobežojums no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes – valstīm, no kurām šobrīd nav ierobežojumu ieceļot Latvijā un izceļot uz tām, ciktāl pašas valstis nav paredzējušas personu ieceļošanas ierobežojumus no Latvijas.

Līdz šim personas globālās pandēmijas apstākļos varēja ieceļot Latvijā no šīm valstīm arī tādu iemeslu dēļ, kas, objektīvi raugoties, nav neatliekami, piemēram, privātās vizītēs, izpriecu braucienos. Priekšlikuma mērķis ir paredzēt, ka Latvijā drīkst ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ, sniedzot izsmeļošu šādu iemeslu uzskaitījumu: darba, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo pavadīšanas nolūks, kā arī, lai atgrieztos pastāvīgajā dzīves vietā vai dotos uz bērēm.

Tas, vai persona, kas vēlas ieceļot, atbilst minētajiem kritērijiem, būs jāapliecina pašai personai, aizpildot elektronisko anketu vietnē covidpass.lv. Dokumentāli vai citi ticami pierādījumi šī apgalvojuma patiesumam, aizpildot elektronisko anketu, nebūs jāpievieno, tomēr personām jāņem vērā, ka tādiem jābūt personas rīcībā un tie jāspēj uzrādīt pēc ieceļošanas Latvijā pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Personai nav jāuzrāda ieceļošanas mērķi apliecinošus dokumentus, ja informācija, kas apliecina kādu no minētajiem ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, informācija par personas dzīvesvietu, civilstāvokli, personu tiešu radniecību ir pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

Lai apliecinātu, ka ieceļošana, izmantojot pārvadātāja transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kas neveic komercpārvadājumu, tiek veikta darba pienākumu veikšanai, profesionālie kravas automobiļu un autobusu vadītāji pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrāda atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darba dienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam.

Ja persona ieceļo Latvijā ar pasažieru pārvadātāju reisu, pārvadātājs kontrolē, vai pasažieris ir reģistrējies vietnē covidpass.lv, bet nekontrolē elektroniskajā anketā norādītās informācijas pilnīgumu vai patiesumu. Tātad izklāstītais priekšlikums nerada papildus slogu pasažieru pārvadātājam. Vienlaikus pasažieru pārvadātājam nav tiesību uzņemt reisā un pārvadāt personas, kuras nav aizpildījušas elektronisko anketu covidpass.lv un deklarējušas ieceļošanas mērķi.

Ieceļojot Latvijā būtisko un neatliekamo iemeslu dēļ, netiek atceltas vai mainītas citas, jau līdz šim noteiktās, epidemioloģiskās drošības prasības.

Grozījumi paredz, ka pasažieru pārvadātāji terminēti neveic starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, kā arī ar autobusiem no/uz Apvienoto Karalisti, Īriju, Portugāli. Tās ir valstis, kurās saskaņā ar pašu valstu sniegtajiem un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem ir augstākā SARS-CoV-2 vīrusa celmu ar paaugstinātu izplatīšanās spēju izplatība.

Līdz šim Latvijā identificēti 7 jaunie SARS-CoV-2 vīrusa celmi (Apvienotās Karalistes variants) ar paaugstinātu izplatīšanās spēju. 6 gadījumos cilvēki inficējušies Apvienotajā Karalistē, 1 gadījumā infekcijas avots un inficēšanās apstākļi nav noskaidroti, kas liecina par vīrusa transmisiju sabiedrībā Latvijā.

Grozījumi paredz jaunu terminētu ierobežojumu trešo valstu pilsoņu ieceļošanai Latvijā. Latvijā drīkst trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, tātad tiem ir uzturēšanās atļauja Latvijā.

Izmaiņas tirdzniecības ierobežojumos

Ministru kabineta sēdē šodien, 5. februārī, valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no 8. februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to, nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.

Papildu drošības prasības, tajā skaitā, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas:

tirdzniecības vietām (veikaliem),

tirdzniecības centriem (tirdzniecības platība 1500 m2 un darbojas vismaz 5 tirgotāji vai pakalpojuma sniedzēji),

tirgiem iekštelpās.

Ekonomikas ministrija aicina iedzīvotājus rūpīgi sekot norādēm pie ieejām tirdzniecības vietās, kā arī iepērkoties vadīties pēc tirgotāju norādījumiem.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, tajā skaitā, tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām/izejām un atsevišķas prasības tirdzniecības centros;

pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros;

mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās;

pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Vienlaikus no 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt arī:

pārtikas veikali, t.i. veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

higiēnas preču veikali, t.i. veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

grāmatnīcas.

Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos.

Tāpat valdība lēma paplašināt klātienē nopērkamo preču klāstu tirdzniecības vietās, kas neietilpst iepriekšminētajās veikalu kategorijās. No 8. februāra klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar:

stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām;

substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem;

elektropreču aksesuāriem (vadiem, pagarinātājiem, lādētājiem);

līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.

Šobrīd klātienē var iegādāties šādas preču grupas:

- pārtikas preces;

- higiēnas preces;

- pirmās nepieciešamības saimniecības preces;

- mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;

- tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

- dzīvnieku barību un preces;

- preses izdevumus;

- sabiedriskā transporta biļetes;

- mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;

- mājražotāju lauksaimniecības produkciju,

- ziedus.

Preču tirdzniecības ierobežojumi attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana (jeb ielu tirdzniecības organizēšana).

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā (internetā, pasūtot pa tālruni un e-pastu), tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, tās varēs arī izsniegt un saņemt veikalos uz vietas. Tāpat netiek pārtraukta jebkādu preču vairumtirdzniecība vairumtirdzniecības bāzēs, kas nepieciešamas gan mazumtirdzniecības veikaliem, gan uzņēmumu darbībai, ražošanai, utt. Tāpat pakalpojumu sniegšanas ietvaros atļauts nodrošināt tā sniegšanai nepieciešamās preces (piemēram, autoservisā automobiļu detaļu nodrošināšana).