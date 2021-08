Covid-19 delta paveida īpatsvars Latvijā sasniedzis 95%

Jau trešo nedēļu turpinās Covid-19 saslimstības pieaugums. Delta jeb Indijas Covid-19 paveids atklāts jau 95,3% testēto paraugu, valdības sēdē pauda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāvis Jurijs Perevoščikovs.

Viņš norādīja, ka alfa jeb Lielbritānijas Covid-19 paveids nu atklāts vien 3,1% testēto paraugu.

Perevoščikovs arī atklāja, ka 25 dienu laikā 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir pieaudzis no 27,8 uz 53,6.

Gadījumā, ja nekas nemainīsies un saslimstības līkne turpinās pieaugt, tad kumulatīvo rādītāju 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu laikā varētu sasniegt septembra pirmajā nedēļā, norādīja Perevoščikovs.

Jāatgādina, ka valdības noteiktais luksofora princips, kas regulē dažādus Covid-19 ierobežojumus un drošības pasākumus, paredz, ka drošības pasākumi paliek stingrāki, kumulatīvajam rādītājam pieaugot līdz 120 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Kā valdības sēdē norādīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), gadījumā, ja valdībā būtu jālemj par stingrākiem drošības pasākumiem, tas primāri skartu vides, kurās ir nevakcinēti cilvēki, attiecīgi, vides, kurās strādā pēc "dzeltenā" vai "sarkanā" režīma. Savukārt vides, kurās strādā drošajā jeb "zaļajā" režīmā ar ierobežojumiem centīsies neskart vispār.

Delta variants ir daudz lipīgāks un epidemioloģiski "pavisam slikts", salīdzinot ar Uhaņas sākotnējo Covid-19 variantu, pauda Perevoščikovs.

Ja agrāk eksperti vērtēja, ka kolektīvajai imunitātei būtu nepieciešams sabiedrībā sasniegt 70% vakcinācijas aptveri, tad, vīrusam paliekot infekciozākam, arī vakcinēto vai pārslimojošo cilvēku skaitam ir jābūt lielākam.

Perevoščikovs pauda, ka nu šim rādītājam būtu jābūt vismaz 80%, savukārt gadījumā, ja kāda sabiedrības grupa nevar vakcinēties, piemēram, bērni līdz 12 gadu vecumam, tad citām būtu jābūt vakcinētai biežāk.

Savukārt Pavļuts atgādināja, ka kopējais saslimstības rezultāts sastāv gan no vakcinācijas aptveres, gan spēkā esošajiem drošības pasākumiem un to ievērošanas. Lai gan Latvija vakcinācijas aptverē atpaliek no Igaunijas un Lietuvas, tomēr ir vērojams būtiski zemāks saslimstības pieaugums.

Pavļuts norādīja, ka tas ir tieši tādēļ, ka Latvijā ir spēkā atsevišķi drošības pasākumi, kurus Latvijas iedzīvotāji arī ievēro.

Komentējot ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) pausto par to, ka joprojām ir atsevišķas nozares, kas nevar pilnvērtīgi atsākt darbu, premjers Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka uzņēmējiem cerēt uz jauniem pabalstiem sakarā ar delta varianta izplatību Latvijā nav pamata, jo ekonomika Latvijā ir atgriezusies pirmspandēmijas līmenī.

"Jādara viss, lai turētu bez ierobežojumiem tos cilvēkus, kuri ir izvēlējušies vakcinēties, jo viņi virzīs ekonomikas attīstību uz priekšu. Jātur ekonomika pilnībā atvērtu, balstoties uz vakcinēšanās faktu. Uzņēmējiem paļauties, ka tagad atsāksies pabalstu plūdi nebūtu pareizais signāls, jo tagad nav indikācijas, ka tajā virzienā jāiet, jo mums ir visas iespējas no tā pašlaik izvairīties," norādīja premjers.

Savukārt Nacionālās references laboratorijas (NRL) vadītājs Sergejs Ņikišins valdības sēdē norādīja, ka lai gan no 1. augusta, apmeklējot kādu pasākumi, Covid-19 testu iedzīvotāji veic par maksu, tas nav ietekmējis veikto Covid-19 testu skaitu kopumā.

Jau ziņots, ka, analizējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus un izvērtējot inficēto cilvēku vakcinācijas statusu, 451 cilvēks nebija vakcinēts pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā ir 86% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 71 cilvēks bija vakcinēts, kas ir 14% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 3,3 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētiem.