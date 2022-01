Covid-19: Divos Pierīgas novados saslimstības kumulatīvais līmenis pārsniedzis 7000

Ķekavas un Mārupes novados Covid-19 saslimstības kumulatīvais līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedzis 7000 gadījumus, bet vēl divos Pierīgas novados – Ādažu un Olaines – 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ar Covid-19 ir pārsniedzis 6000 gadījumus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Savukārt Jelgavā, Rīgā, Ropažu un Salaspils novados saslimstības līmenis ir pārsniedzis 5000 gadījumu robežu uz 100 000 iedzīvotājiem.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 4500 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Ķekavas novadā kumulatīvais saslimstības līmenis ar Covid-19 ir 7434,3 gadījumi, Mārupes novadā – 7037,5, Ādažu novadā – 6657,5, Olaines novadā – 6521,2 gadījumi.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Ropažu, Salaspils un Jelgavas novados un Daugavpilī.

Savukārt saslimstības līmenis zem 1000 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pašlaik ir vien Varakļānu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 6860 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 42,6% jeb 2921 ir reģistrēts Rīgā. Daugavpilī vakar atklāti 371 gadījums, Jelgavā – 272, Bauskas novadā – 196, Tukuma novadā – 195, Liepājā – 191, Mārupes novadā – 164, bet Jelgavas novadā – 156. Virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 35787, Daugavpilī – 3835, Jelgavā – 3268, Ogres novadā – 2422, Mārupes novadā – 2310, Ķekavas novadā – 2236, bet Valmieras novadā – 2044.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 1412 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1288 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 1128 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem – 20 740 saslimušie.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijā konstatēti 6860 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir par 2766 mazāk nekā piektdien.