'Covid-19': Epidēmijas skarto valstu saraksts papildināts ar vēl piecām

No šodienas, 11. marta, paplašināts "Covid-19" skarto valstu saraksts, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. Ņemot vērā izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, gadījuma definīcijā jeb rīcības kārtībā pie aizdomām par saslimšanu ar "Covid-19" tiek iekļauta arī Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Šādu lēmumu šodien pieņēma Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK).

Tas nozīmē, ka īpaši piesardzības pasākumi šobrīd ir attiecināti kopumā uz 11 valstīm: Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Japānu, Singapūru, Itāliju, Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju un Šveici. Veselības ministrija stingri aicina uz šīm valstīm nedoties, jo pastāv liels inficēšanās risks. Jāņem vērā arī tas, ka pēc atgriešanās no minētajām valstīm bērnam 14 dienas būs jāpavada mājās karantīnā.

Paplašinot skarto valstu sarakstu, analīzes uz "Covid-19" personai tiks veiktas, ja viņa būs atgriezusies no iepriekš minētajām valstīm un 14 dienu laikā kopš izbraukšanas no šīm valstīm, būs parādījušies gripai līdzīgi simptomi. Šādā gadījumā personai jāzvana 113. Savukārt, ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar "Covid-19", iedzīvotāji aicināti zvanīt Slimību profilakses un kontroles speciālistiem uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 17:00).

Arī ģimenes ārsti, izrakstot darbnespējas lapas, ņems vērā paplašināto sarakstu ar valstīm, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Jau ziņots, ka kopā veikts 291 izmeklējums un Latvijā apstiprināti 10 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19", informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).