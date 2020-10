Covid-19 gadījuma dēļ Jaunais Rīgas teātris atceļ izrādes līdz 25. oktobrim

Piektdienas, 9. oktobra, vakarā Jaunais Rīgas teātris savā feisbuka profilā izplatījis paziņojumu, ka viena aktiera inficēšanās ar Covid-19 dēļ līdz 25. oktobrim tiek atceltas izrādes.

"Sakarā ar to, ka 9. oktobrī vienam no mūsu trupas aktieriem (ar viņa atļauju publiskojam viņa vārdu – Jevgēnijam Isajevam) ir apstiprināta Covid-19 infekcija, Jaunais Rīgas teātris pieņem lēmumu no 10. oktobra uz divām nedēļām pārtraukt izrāžu spēlēšanu," teikts ierakstā sociālajā tīklā.

"Rūpējoties par savu skatītāju drošību, paziņojam, ka izrādes atsāksim spēlēt no 25. oktobra. Jevgēnijs Isajevs pēdējo reizi izrādēs piedalījās 30. septembrī un kopš tā laika teātra telpās nav bijis. Tātad visiem skatītājiem, kuri kopš tās dienas bijuši JRT, iemesla satraukumam nav. 9. oktobra rītā aktieris ieradās uz mēģinājumu, taču sajutās slikti un uzreiz tika nosūtīts uz analīzēm, kuras apstiprināja infekciju.," norādīts paziņojumā.

Atcelto izrāžu biļešu īpašniekiem par turpmāko tiks ziņots atsevišķi.