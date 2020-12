Covid-19: ģimenes ārsti skeptiski par plānu vienā praksē vakcinēt 50 cilvēkus dienā

Ģimenes ārsti ir skeptiski par Zāļu valsts aģentūras (ZVA) plānu vienā praksē ik dienu pret Covid-19 vakcinēt 50 cilvēkus, noskaidrots no ģimenes ārstiem.

Nedēļas sākumā noritēja ZVA kopīgais seminārs ar ģimenes ārstu profesionālajām organizācijām. Šajā seminārā ģimenes ārsti tika iepazīstināti ar vakcinācijas plānu un pašreizējiem aprēķiniem par to, kā ģimenes ārsti nodrošinās vakcinēšanu pensionāriem un hronisko slimību pacientiem.

Vadoties pēc ģimenes ārstu paustā, tiek plānots, ka līdz ar lielāka vakcīnu skaita nonākšanu Latvijā un pensionāru un hronisko slimību pacientu vakcinācijas sākšanu, viena ģimenes ārsta prakse nodrošinātu 50 cilvēku vakcināciju dienā.

Ģimenes ārsti šajā sakarā ir skeptiski. Viņuprāt, tas nav īsti iespējams, jo pacientam ir jānodrošina apskate un neilga uzkavēšanās pie ģimenes ārsta uzreiz pēc vakcīnas saņemšanas. Tādējādi pacienta vakcinēšanai būtu jānodrošina aptuveni 10 līdz 20 minūšu laika, kas savukārt nozīmē, ka 50 cilvēku vakcinēšanai būtu nepieciešams vakcinēt vismaz piecus pacientus stundā desmit stundu garumā.

Turklāt ģimenes ārsti atzīmē, ka nevar tikai vakcinēt, jo jebkurā gadījumā ir jānodrošina ierasto ikdienas pienākumu veikšana. Jau patlaban ģimenes ārsti norāda uz lielu noslogojumu - joprojām ir jāsniedz veselības aprūpe ar Covid-19 nesaistītajiem pacientiem, kamēr paralēli jāizsniedz nosūtījumi un jāuztur sakari ar kontaktpersonām.

Tāpat vakcīnām pret Covid-19 ir visai sarežģīta uzglabāšana, jo, piemēram, konkrētām vakcīnām vienā iepakojumā ir desmit devas, bet, ja iepakojums tiek atvērts, tas ir jāizlieto aptuveni piecu stundu laikā. Līdz ar to ģimenes ārsti prognozē zudumus, kā arī vērš uzmanību uz to, ka pacienti potenciāli būs jāmeklē, lai izvairītos no šiem zudumiem.

Raksturojot situāciju kopumā, ģimenes ārsti skaidro, ka pēdējās divās nedēļās ir bieži traucējumi e-veselības sistēmā. Tā šajā laika periodā regulāri nestrādājot, kā rezultātā atsevišķas lietas nākas atlikt līdz darbadienas beigām.

Tomēr kā pozitīvu aspektu viņi vērtē norīkojumu izsniegšanas kārtības vienkāršošanu, kas paredz, ka operāciju un izmeklējumu gadījumos nosūtījumu izsniedz ārstējošais ārsts, kā arī tagad nedēļas nogalēs nosūtījumus izsniedz dežūrārsti.

Jau ziņots, ka vakcīnu pret Covid-19 ienākšana Latvijā būs pakāpeniska, un sākotnēji vakcīnas saņems mediķi, ģimenes ārsti, sociālās aprūpes centru iemītnieki un darbinieki, kā arī seniori un hronisko slimību pacienti.