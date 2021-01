Covid-19 ierobežojumu pagarināšana – ko lēma valdība. Video tiešraide

Otrdien, 5. janvārī, Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes ārkārtas kopsēdē valdībā bija paredzēts lemt par turpmāku Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu pagarināšanu. Par pieņemtajiem lēmumiem uzzini preses konferencē pēc sēdes video tiešraidē portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalās Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV), izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Jau ziņots, ka otrdien Kariņš izteicis neuzticību Viņķelei un ir informējis par to arī valdību veidojošo partiju pārstāvjus. Ministru prezidents atbilstoši koalīcijas partiju sadarbības līgumam ir aicinājis partiju apvienību "Attīstībai/ Par" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu.

Tāpat vēstīts, ka jau pulksten 10 bija paredzēta Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde, kas tika pārcelta uz 12, kā iemeslu minot to, ka nebija laikus iespēja iepazīties ar sēdei iesniegtajiem dokumentiem, taču drīz vien sekoja ziņa, ka sēdes sākums pārcelts uz pulksten 15, vairs nekādu iemeslu neminot.

No sēdes darba kārtības tika izņemts jautājums par vakcinācijas plānu pret Covid-19 Latvijā, tāpēc par to Viņķele informēja preses konferencē īsi pirms pulksten 15. Par to iespējams lasīt šeit.

Ziņots, ka aizvadītajā dienā pret Covid-19 vakcinēti 678 cilvēki, bet kopā vakcinēti 2923 cilvēki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati. Visvairāk cilvēku vakcinēts Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā - 332. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vakcinējušies 95, bet Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā - 40.

Tāpat NVD norāda, ka ikdienā publicēto vakcinēto cilvēku skaits var mainīties, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dati par vakcinācijas faktu e-veselības sistēmā tiek ievadīti vienas līdz piecu darba dienu laikā pēc vakcinācijas fakta.

Kā ziņots, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās. 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.