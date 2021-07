Covid-19 ierobežošanā iesaistītie mediķi un darbinieki piemaksas saņems līdz septembra beigām

Covid-19 ierobežošanā iesaistītie mediķi un darbinieki turpinās saņemt piemaksas līdz septembra beigām, lēma šodien 6. jūlijā, valdībā. Šim mērķim piešķirti 16,9 miljoni eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, portāls "Delfi" noskaidroja Veselības ministrijā (VM).

Ņemot vērā prognozes, ka Covid-19 infekcijas izplatība līdz septembrim saglabās stabili zemu līmeni, taču joprojām jānodrošina ārstēšanas un infekcijas ierobežošanas process, pārskatīti piemaksu apjomi, nosakot, ka turpmāk piemaksas līdz 100% apmērā no mēnešalgas saņems tie nodarbinātie, kas ir iesaistīti tiešā Covid-19 pacientu ārstēšanā, testēšanā, mājas aprūpē vai sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu sniegšanā un ir tieša saskare ar Covid-19 inficētām personām.

Mazinoties riskiem nonākt saskarē ar Covid-19 inficētu personu, turpmāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un slimnīcu, kur joprojām tiek nodrošināta Covid-19 pacientu ārstēšana, uzņemšanas nodaļās strādājošie saņems piemaksu līdz 50% no mēnešalgas, savukārt pārējo slimnīcu uzņemšanas nodaļās strādājošie varēs saņemt piemaksu līdz 25%. Līdz 25% samazināts piemaksu apjoms arī ģimenes ārstiem, kam uzraudzībā esošo Covid-19 pacientu skaits kopumā samazinās, taču joprojām jānodrošina saslimušo un pārslimojošo pacientu uzraudzība, kam saslimšana atstājusi sekas uz veselību un nepieciešama ilgstoša komplikāciju ārstēšana.

Piemaksas līdz 50% no mēnešalgas paredzētas arī noteiktiem Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem, savukārt ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāros ārstniecības pakalpojumus un kur tiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī noteiktiem Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 uzliesmojuma un seku novēršanā piemaksas samazinātas līdz 15% no mēnešalgas. Piemaksas pārskatītas arī farmaceitiem un par kompensējamo medikamentu izsniegšanu no A saraksta (receptēm ar norādītu zāļu aktīvo vielu) turpmāk summa būs 0,35 eiro centi par vienu recepti.

Vienlaikus papildu piešķirti arī līdzekļi 1,37 miljonu eiro apmērā, lai slimnīcām nodrošinātu atvaļinājuma rezerves uzkrājumu atbilstoši piemaksu apjomam.