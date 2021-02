Covid-19 ierobežošanai ārkārtējo situāciju Latvijā pagarinās līdz 6. aprīlim

Cenšoties ierobežojumus padarīt loģiskākus un vieglāk saprotamus, otrdien, 2. februārī, Ministru kabinets konceptuāli vienojies izdarīt izmaiņas tirdzniecības kārtībā pēc 7. februāra, pēc sēdes žurnālistus informēja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Panākta arī vienošanās par izmaiņām skolu darbībā un ceļojumu ierobežošanā. Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī izsludināto ārkārtējo situāciju pagarinās līdz 6. aprīlim.

Detalizēti par izmaiņām pēc 7. februāra valdība lems ceturtdien, 4. februārī, jo pagaidām panāktas tikai konceptuālas vienošanās par galvenajām izmaiņām.

Kā strādās skolas

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) vēl pirms preses konferences tviterī vēstīja, ka pēc 7. februāra būs iespējamas individuālas konsultācijas visās vecuma grupās, tajā skaitā 12. klasēm, tiem, kas ir sociāli emocionālajās riska grupās. Klātienē, ievērojot drošības pasākumus, mācības būs 1.-2. klasēm, vēstīja ministre.

Kā ceļosim

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) vēsta, ka valdība konceptuāli vienojās par nepieciešamību uz laiku aizliegt ceļojumus uz/no Lielbritāniju, Īriju un Portugāli, ierobežot jebkurus nesvarīgus braucienus uz ārzemēm un pastiprināt iebraucēju robežkontroli uz iekšējām robežām.

Kā strādās veikali

Valdība konceptuāli atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvāto drošas tirdzniecības modeli, un no 8. februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to – paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, informē EM.

Precīzus grozījumus normatīvajos aktos plānots pieņemt 4. februāra valdības sēdē.

"Šodienas valdības lēmums ir pārejas periods un nozīmīgs solis pareizā virzienā, lai dotu iespēju pakāpeniski pāriet uz ilgtermiņa risinājumu drošai tirdzniecībai bez "preču sarakstiem", lentēm un ierobežojošām barjerām veikalos. Mana vēlme ir ļaut atsākt strādāt visiem komersantiem" uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

"Pārejai uz jauno, vēl drošāko tirdzniecības modeli ir jābūt samērīgai, lai neatkārtotos "decembra veikalu sastrēgumi". Šim regulējumam nav iecietības perioda, bet apņemšanās visiem to ievērot. Stingrākas drošības prasības, atbildība un uzraudzība nodrošinās gan iedzīvotājiem pieeju nepieciešamajām precēm, gan komersantiem iespēju strādāt. Mūsu visu atbildīgai rīcībai ir liela nozīme, lai iespējami ātrāk varētu atgriezties atpakaļ pie ierastā ritma," pauž ministrs.

Otrdien Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē pēc aktuālās informācijas uzklausīšanas par Covid-19 izplatību valstī konceptuāli tika spriests par to, kādus ierobežojumus saglabāt pēc 7. februāra, līdz kuram patlaban spēkā ārkārtējā situācija un esošie drošības pasākumi.

Sēdes darba kārtībā bija iekļauta informācijas par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs uzklausīšana.

Sēdē tika vērtēta Krīzes vadības padomes sekretariāta informācija par iedzīvotāju uzvedības analīzi un Covid-19 ārkārtējās situācijas ierobežojumu efektivitāti, kā arī aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19.

Valdība izskatīja informatīvo ziņojumu "Par Covid-19 izplatības risku novērtējumu un uz tiem balstītu lēmumu pieņemšanu par piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu". Pēc ziņojuma izskatīšanas valdība gan lēmusi to skatīt atkārtoti, teikts Ministru kabineta mājaslapā.

Valdība vērtēja un pieņēma noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"".

Lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas ar Covid-19, turpmāk sejas vairogus cilvēki drīkstēs lietot tikai kopā ar sejas masku. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad iespējama ir vīrusu jaunā, daudz lipīgākā paveida izplatība sabiedrībā, portālu "Delfi" par valdības sēdē lemto informēja Veselības ministrijā. Šī prasība stājas spēkā jau no 3. februāra.

Veselības ministrija jau līdz šim ir uzsvērusi, ka primāri cilvēkiem iekštelpās ir jālieto sejas maska un sejas vairogu lietošana bija pieļaujama izņēmuma gadījumos. Otrdien, 2. februārī, valdība atbalstīja Veselības ministrijas priekšlikumu noteikt stingrākas prasības – sejas vairogus izmantot drīkst, bet tikai kopā ar sejas maskām. Šāda prasība attieksies arī uz tirdzniecības jomas darbiniekiem.

Sēdē tika skatīts arī jautājums par turpmāko Covid-19 ierobežojumu pārvaldību.