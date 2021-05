Covid-19 inficētais braucis ar vilcienu no Bulduriem uz Rīgu

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, no 17. līdz 22. maijam, kā arī 24. un 25. maijā braucis ar vilcienu Sloka – Rīga (AS "Pasažieru vilciens" reisa nr. 6408) pulksten 8.16 no Bulduriem līdz Rīgai un sēdējis pirmajā vagonā, portāls "Delfi" uzzināja SPKC.

Atpakaļ no Rīgas uz Bulduriem viņš braucis 19. maijā ar vilcienu Rīga – Sloka (AS "Pasažieru vilciens" reisa nr. 6429) pulksten 18, 20. un 24. maijā ar vilcienu Rīga – Tukums 1 (AS "Pasažieru vilciens" reisa nr. 6517) pulksten 17.45 un 25. maijā ar vilcienu Rīga – Tukums 1 (AS "Pasažieru vilciens" reisa nr. 6521) pulksten 20.30.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos vilcienu maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli.

Ja tiek novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka cilvēks bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Šobrīd ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma.