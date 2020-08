Covid-19: inficēts cilvēks braucis ar autobusu no Rīgas uz Daugavpili

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, šā gada 31. jūlijā pārvietojies ar autobusu maršrutā Rīga – Daugavpils, kas izbrauca no Rīgas pulksten 18:05, portālu "Delfi" informēja SPKC.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā reisā, jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67271738.

Ja tiek novēroti saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19.

❗️SPKC lūdz atsaukties autobusa Rīga - Daugavpils pasažierus. Pasažieris, kuram apstiprināts COVID-19, 2020.gada 31.jūlijā pārvietojies ar autobusu maršrutā Rīga – Daugavpils, kas izbrauca no Rīgas plkst.18:05. pic.twitter.com/nnxBEz0kcs — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) August 7, 2020

SPKC atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12.

Tāpat SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid".

