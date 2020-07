Covid-19: Inficēts cilvēks braucis autobusā no Liepājas uz Rīgu

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 5. jūlijā pulksten 16.25 pārvietojies ar autobusu maršrutā Liepāja – Saldus - Rīga, informē SPKC.

Reisu nodrošināja pārvadātājs AS "Nordeka", reisa numurs 7937.

SPKC uzsver, ka visiem pasažieriem, kuri brauca šajā reisā, tiek noteikta mājas karantīna, viņiem jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67271738.

Jau ziņots, ka SPKC epidemiologi, turpinot jau uzsāktās epidemioloģiskās izmeklēšanas un saņemot jaunu informāciju par saslimušajiem ar Covid-19, iezīmē jaunus saslimšanas gadījumu uzliesmojumus, kas saistīti ar draugu kompāniju izklaidi publiskās vietās, tostarp vairākām sabiedriskās ēdināšanas vietām Liepājā.

Veicot šobrīd trīs atklāto uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšanu, epidemiologi atklāja papildu izklaides vietas, kuru apmeklētājiem sevišķi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim.

SPKC lūdz iedzīvotājus, kas šā gada jūlija sākumā apmeklēja:

3. jūlija vakarā viesnīcu "Sport Hotel", Dzērves ielā 9, Liepājā;

3. jūlija vakarā restorānu "7.līnija", Peldu ielā 59A, Liepājā;

4. jūlija vakarā kafejnīcu "Darbnīca", Lielā iela 8, Liepājā;

4. jūlija vakarā alus bāru "Miezis&Ko", Kuģinieku iela 5, Liepājā;

4. jūlija vakarā kafejnīcu "Delisnack", Dzirnavu iela 4, Liepājā;

5. jūlija vakarā kafejnīcu "Vējš", Graudu iela 45, Liepājā

14 dienas no šo publisko vietu apmeklēšanas, novērot savu veselību un sekot izmaiņām (paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus), nepieciešamības gadījumā telefoniski vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Tā rīkoties SPKC aicina arī tos iedzīvotājus, kuri:

27. jūnija vakarā līdz 8. jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Andrejostas iela 5 k-5, Rīgā;

28. jūnija vakarā līdz 9. jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Kinki" Blaumaņa iela 5A, Rīgā.

SPKC norāda, ka restorānu apmeklētājiem risks saslimt tiek vērtēts kā zems.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12, atgādina SPKC.

