'Covid-19' izplatības dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 160 cilvēkiem

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 160 cilvēkiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri, skaidroja speciālists.

Kā vēstīts, Latvijā līdz šim apstiprināti seši saslimšanas gadījumi ar jauno koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", no tiem pēdējie pieci ir vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka pēdējie pieci gadījumi saistīti ar ceļojumu uz kūrortu Červinjā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Visi pieci saslimušie 7.martā atgriezušies no Itālijas ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas.

Perevoščikovs uzsvēra, ka šīs personas inficējās nevis lidmašīnā, bet gan Itālijas ziemeļos. Tāpat viņš atgādināja, ka jau svētdien SPKC sazinājās ar visiem lidmašīnas pasažieriem un brīdināja par mājas karantīnas nepieciešamību.

Kopumā infekcijas skartajā "airBaltic" reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas.

Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem "Covid-19" pacientiem slimība norit vieglā formā.

Latvijā pirmais "Covid-19" gadījums tika reģistrēts pirmdien. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29. februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau otrdien, 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Latvijā īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi – paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums –, ir jāzvana uz 113.