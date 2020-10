Covid-19 izplatības ierobežojumi: Revidenti kritizē prēmiju struktūru policistiem un robežsargiem

Valsts kontrole (VK) 14. oktobrī publicēja starpziņojumu revīzijā "Iekšlietu nozares amatpersonām, kuras bijušas tieši iesaistītas Covid-19 izplatības ierobežošanā, piemaksām papildus piešķirtā finansējuma izlietojums", kurā secināts, ka, izvērtējot no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonām, kuras bijušas tieši iesaistītas Covid-19 seku novēršanā, nevar apgalvot, ka piemaksas visām amatpersonām ir aprēķinātas taisnīgi, atbilstoši faktiskajam ieguldījumam.

Šajā starpziņojumā norādīts, ka, lai arī Valsts policijas (VP) un Valsts robežsardzes izmantotā piemaksu apmēra noteikšanas kārtība paredzēja detalizētu nostrādātā laika uzskaiti, kad amatpersona, pildot dienesta pienākumus, atradusies tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, aprēķinam izmantotā algoritma rezultātā nav nodrošināta piemaksu apmēra noteikšana proporcionāli īpašajos apstākļos faktiski nostrādātajam laikam.

Tām amatpersonām, kuras īpašajos apstākļos, salīdzinot ar citām amatpersonām, bija nostrādājušas mazu stundu skaitu, piemaksu apmērs nepamatoti ticis paaugstināts, savukārt visu vai gandrīz visu mēnesi nostrādājušām amatpersonām, salīdzinot ar citām – samazināts.

Konstatēti gadījumi, kad amatpersona par vienādu īpašajos apstākļos nostrādāto stundu skaitu, ir saņēmusi pat desmit reizes lielāku piemaksu, nekā cita amatpersona par tādu pašu ieguldījumu, atzīmēts starpziņojumā.

Ņemot vērā detalizēto uzskaiti un sarežģīto aprēķināšanas kārtību, VP un Valsts robežsardze piemaksas izmaksāja vismaz mēnesi vēlāk nekā pārējo attiecīgā mēneša darba samaksu.

Amatpersonai par dienesta pienākumu pildīšanu, atrodoties tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, mazākais noteiktās piemaksas apmērs ir bijis 7,28 eiro, bet lielākais – līdz 251 eiro mēnesī. Vidējais vienai amatpersonai noteiktās piemaksas apmērs iekšlietu resora dienestos nepārsniedza 103 eiro mēnesī.



Revidenti atzīmējuši, ka no Iekšlietu ministrijai amatpersonu piemaksām kopumā papildus pieejamajiem 2 590 703 eiro iekšlietu resora dienesti izlietoja vien 667 103 eiro. Attiecīgi Iekšlietu ministrija neizmantoja iespēju no papildu piešķirtā finansējuma atlīdzināt par darbu īpašajos apstākļos arī tām resora amatpersonām, kuras, kaut arī neatradās tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām, tomēr veica darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, turpinot pildīt dienesta pienākumus saskarsmē ar iedzīvotājiem, un nevarēja izmantot iespēju strādāt attālināti, lai pēc iespējas izvairītos no riska inficēties ar Covid-19, piemēram, kārtības policisti.



Revidenti secināja, ka piemaksu noteikšanā VP un Valsts robežsardzē nav nodrošināts, ka amatpersonas piemaksu saņem proporcionāli tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām nostrādātajam laikam.



Piemēram, divi VP inspektori par 2020. gada maiju saņēmuši piemaksu 81,76 eiro apmērā, lai gan viens no viņiem pienākumus, par kuru izpildi noteikta piemaksa, veicis vienu stundu, bet otrs desmit stundas, proti, vienam piemaksa aprēķināta 81,76 eiro stundā, bet otram 8,18 eiro stundā.



Savukārt diviem Valsts robežsardzes inspektoriem 2020. gada aprīlī noteikta piemaksa 20% apmērā no mēnešalgas, tas ir, abiem 187,80 eiro apmērā, lai gan viens no viņiem pienākumus, kuru laikā atradies tiešā saskarē ar Covid-19 iespējami inficētām personām personām, pildījis 182 stundas, bet otrs gandrīz divas reizes mazāk – tikai 96 stundas.



VK Iekšlietu ministrijai sniedza ieteikumu, kas vērsts uz to, lai tiktu nodrošināts, ka amatpersonas saņem taisnīgu samaksu par ieguldīto darbu proporcionāli tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām, iespējami inficētām vai riska grupas personām nostrādātajam laikam.



Starpziņojumā atzīmēts, ka Iekšlietu ministrija ir apņēmusies līdz 2020. gada 1. decembrim veikt piemaksu pārrēķinu, pēc iespējas nodrošinot piemaksu piešķiršanu atbilstoši katras VP un Valsts robežsardzes amatpersonas individuālajam ieguldījumam. Pēc revidentu aprēķiniem piemaksu pie jau izmaksātās summas saņems vairāki simti amatpersonu.



Jau ziņots, ka 16. aprīlī, Ministru kabinets nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 2 590 703 eiro, lai nodrošinātu piemaksas no 12. marta līdz 31. maijam VP, Valsts robežsardzes un Valsts drošības dienesta amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu.