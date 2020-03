'Covid-19': Kad izsniedz un kad neizsniedz darbnespējas lapu

Personai, kas skaitās kā kontaktpersona, jo bijusi saskarsmē ar koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pacientu pienākas darbnespējas lapa, kas atļauj divas nedēļas palikt mājās un novērot savu veselības stāvokli, portālam "Delfi" skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Cilvēks, ar kuru ir sazinājies epidemiologs un kuram ir sniegtas rekomendācijas turpmākai rīcībai 14 dienām, ir kontaktpersona, skaidroja Arāja.

Uz jautājumu, vai cilvēkam, kurš atgriezies no kāda slimības skartā reģiona, bet viņam nav saslimšanas pazīmju, ģimenes ārsts var izrakstīt darbnespējas lapu, Arāja atbildēja: "Ja viņam nav saslimšanas pazīmju, tad jau viņš nav slims."

Tomēr šeit atsevišķi ir jāņem vērā trīs riska profesiju grupas – pedagogi, ārstniecības personas un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki. Šajās profesijās strādājošie un bērni "paliek uzreiz mājās, kā atbrauc no slimības skartās teritorijas," norādīja Arāja.

Šo profesiju pārstāvjiem īpaši norādījumi tika doti jau 2. martā pēc Krīzes vadības padomes sēdes.

Iedzīvotājiem tiek rekomendēts noteikt 14 dienu karantīnu visiem valsts sociālās aprūpes iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri atgriezušies no jaunā koronavīrusa skartajām valstīm, pēc 2. martā sasauktās Krīzes vadības padomes sēdes sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Ministre norādīja, ka šāda 14 dienu karantīna jau patlaban ir paredzēta visiem Veselības ministrijas pakļautībā esošo ārstniecības iestāžu, tai skaitā lielo universitātes slimnīcu darbiniekiem. Tāpat Viņķele atgādināja par ceļošanas nepieciešamības izvērtēšanu uz slimības skartajiem reģioniem tieši skolēnu brīvlaikā.

"Viņiem jāpaliek mājās uz slimības lapas, ir vai nav tās pazīmes," uzsvēra Arāja.

Personām, kuras atbrauc no slimības skartās valsts un nav saslimšanas simptomu, novēro savu veselību 14 dienas. Ja parādās simptomi, tad zvana 113, rekomendēto rīcību atgādināja Arāja. Laikā, kamēr nav slimības pazīmju, persona drīkst iet uz darbu. Tāpat Arāja norādīja, ka visi saslimšanas gadījumi, kas ir Latvijā, ir izsekoti, ir noteiktas kontaktpersonas, kurām jāpavada mājās 14 dienas.

"Katrs gadījums ir individuāls, jo citi varbūt ar darba devēju var runāt, ka strādā attālināti vai ir citas opcijas," skaidroja Arāja.

Mājas karantīnā atrodas tie, ar kuriem ir sazinājies epidemiologs. "Tās ir personas, kas, piemēram, bija lidmašīnā un ir noteiktas kā kontaktpersonas," norādīja Arāja. Šīs personas ir ģimenes ārsta uzraudzībā un neiet uz darbu.

Ja cilvēks ir atgriezies no kādas slimības skartās teritorijas, parādās kādi no simptomiem, viņam jāzvana 113 un jāsaka, no kurienes ir atgriezies un kādas ir pazīmes. Tālāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) vai SIA "Centrālā laboratorija" reģionos, dosies paņemt paraugu, atgādināja Arāja.

"Ja cilvēkam nav simptomu, viņš ir uzskatāms par veselu un analīzes saslimšanu neuzrādīs", skaidroja Arāja. Tāpēc svarīgi ir novērot savu veselību, piemēram, mērot temperatūru divreiz dienā, un pildot citus ģimenes ārsta ieteikumus, norādīja Arāja.

Slimības inkubācijas periods ir noteikts no vienas līdz 14 dienām, bet, ņemot vērā ekspertu pētījumus, saslimšanas pazīmes visbiežāk var parādīties piektajā līdz sestajā dienā, norādīja Arāja, uzsverot, ka "tas ir ļoti individuāli, atkarīgs no cilvēka kopējā veselības stāvokļa, imunitātes, hroniskām saslimšanām".

Jau ziņots, ka pirmdien, 9. martā, Latvijā kopumā apstiprināti seši saslimšanas gadījumi ar koronavīrusa izraisīto saslimšanu "Covid-19". Pieci no tiem 7. martā atgriezās no brīvdienām Itālijas kūrortā.

Līdz šim Latvijā no 28. februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. No sestdienas, 7. marta, šim sarakstam pievienojas visa Itālija, nevis tikai daži apgabali.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, – ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.