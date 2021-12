Covid-19: Katrs septītais pilnībā vakcinētais saņēmis arī balstvakcīnu

Līdz šim balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmuši jau apmēram 15% no vakcinācijas kursu iepriekš pabeigušajiem Latvijas iedzīvotājiem, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 kursu, saņemot abas potes vai "Johnson&Johnson" gadījumā - vienu poti, noslēguši jau 1,24 miljoni iedzīvotāju. Savukārt vakcinācijas procesu līdz šim sākuši teju 1,3 miljoni iedzīvotāju.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai "Janssen" ("Johnson & Johnson") vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 69,06% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 65,97% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 14,938%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Balstvakcinācijas aptvere visu iedzīvotāju vidū jau ir sasniegusi teju 10% robežu, kopumā vakcīnas papildu devu saņemot 185 485 cilvēkiem.

Tieši balstvakcinācija pēdējo divu nedēļu laikā ļauj uzturēt kopējo vakcinācijas tempu. Piemēram, aizvadītajā nedēļā, laikā no 6. līdz 12.decembrim, apmēram 63% no visām veiktajām injekcijām bija balstvakcinācija. Šīs nedēļas piecās dienās balstvakcinācija veido jau 70% no kopējā vakcinācijas epizožu skaita.

Pieaugot balstvakcinācijas tempam, turpina samazināties cilvēku interese par pirmreizējo vakcināciju. Ja kopš oktobra vidus nedēļā pirmo vakcīnas devu saņēma pat vairāk nekā 40 000 iedzīvotāju, tad pēdējās nedēļās pirmo poti saņemošo kopskaits septiņu dienu periodā nesasniedz pat 8000. Attiecīgi ar laika nobīdi sarūk arī otrās potes saņēmēju skaits.

Piektdien Latvijā kopumā vakcinēti 10 100 cilvēki, no kuriem 918 saņēma pirmo poti, 1414 - otro, 333 sapotēti ar "Janssen" vakcīnu, bet balstvakcīnu saņēmuši 7435 iedzīvotāju. Šie dati vēl var mainīties, jo vakcinētāji datus par potēšanas faktu ievada par ar vairāku dienu nobīdi.

Tāpat līdz šim vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši arī 262 bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, kuru plašāka potēšana sākta vien 16.decembrī.