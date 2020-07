Covid-19 krīzes ietekmē Rīgas budžeta ieņēmumu prognoze samazinājusies par teju 3,7 miljoniem eiro

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto krīzi, Rīgas budžeta ieņēmumu prognoze samazinājusies par teju 3,7 miljoniem eiro, liecina lēmumprojekts par pilsētas budžeta grozīšanu, ko pašvaldības pagaidu administrācija plāno apstiprināt trešdien, 15. jūlijā.

Līdz šim galvaspilsētas budžeta ieņēmumi bija plānoti 935 266 630 eiro apmērā, taču grozījumi paredz prognozi samazināt par 3 682 084 eiro, līdz ar to ieņēmumi sasniegs 931 584 546 eiro.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa samazinājušies par 3 864 109 eiro. Domē skaidroja, ka nodokļu ieņēmumus no nekustamā īpašuma plānots samazināt par 3,5% no gada plāna atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem iesniegumiem par maksāšanas termiņa pagarināšanu.

Bet nenodokļu ieņēmumu samazinājums ir 1 876 239 eiro, tai skaitā pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās par 420 000 eiro, nodevai pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai - par 456 239 eiro. Tāpat atbilstoši faktiskajai izpildei samazināti ieņēmumi no privatizācijas un atsavināšanas procesiem par 1 000 000 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums sasniedz 360 958 eiro, taču valsts budžeta transfertos ir palielinājums par 2 419 222 eiro Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Tai skaitā Dailes teātra skvēra atjaunošanai paredzēti 1 680 000 eiro, bet Strēlnieku laukuma skvēra atjaunošanai - 739 222 eiro.

Savukārt pašvaldības izdevumu plāns palielināts par 3 627 069 eiro, sasniedzot 1 044 488 342 eiro.