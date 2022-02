Covid-19 laika mediķu piemaksu atcelšana var izvērsties 'morālajās paģirās', saka Stradiņu slimnīcas vadītājs

Par Covid-19 apkarošanu piešķirto piemaksu atcelšana mediķu atalgojumā pēcpandēmijas laikā būs ļoti smags jautājums, par kuru veselības aprūpes nozarei ir jāsāk domāt jau tagad, uzsvēra Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš.

Pēc slimnīcas vadītāja paustā, piemaksas 100% apmērā, kuras medicīnas darbinieki saņem par darbu ar Covid-19 pacientiem, pastāv jau divus gadus un personāls tās sācis uztvert kā bāzes algu. To atcelšana, kā atzīst slimnīcas vadītājs, varētu līdzināties "morālajām paģirām" un būs ļoti smaga.

Viņaprāt, izeja būtu atalgojuma reforma, kas sākta vēl pagājušās veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) laikā, taču šobrīd tālāki konsekventi soļi reformas īstenošanā nav sperti.

Šie divi pandēmijas gadi esot bijuši izaicinājumiem pilni. No vienas puses, pēc Muciņa paustā, slimnīca ir piesaistījusi lielas investīcijas un lielu sabiedrības uzmanību, jo no slimnīcām ir bijusi atkarīga ekonomikas atvērtība, cilvēku paradumi, kā rezultātā tas ir bijis liels atbildības slogs. No otras puses, slimnīca šajos divos gados esot strādājusi diezgan saraustīti.

Muciņš stāstīja, ka šajā laikā ir arī atvērtas papildu struktūrvienības, kamēr citas tikušas slēgtas. "Esam ierobežojuši darbu kādā brīdī un tad atsevišķos mēnešos centušies sasniegt maksimāli daudz pacientu, cik vien situācija to ļāva," šo laiku raksturo slimnīcas vadītājs.

Viņaprāt, slimnīca arī šajā laikā ir saglabājusi savu misiju palīdzēt slimniekiem un saglabājusi spējas reaģēt un fleksibli pielāgoties. Svarīgi arī esot tas, ka slimnīca ir apzinājusies savu lomu un mainījusies, taču spēja aizvien piesaistīt investīcijas dažādu funkciju maiņai ir saglabājusies.