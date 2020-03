'Covid-19': Latvijā 34 saslimušie, Igaunijā – 205; Turīnā ielas kā izslaucītas. Teksta tiešraide

Koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" izplatība sasniegusi globālas pandēmijas apmērus, liekot daudzviet pasaulē - arī Latvijā - ieviest bargus drošības pasākumus.

Pandēmija radījusi jucekli ikdienas dzīvē visā pasaulē - tiek slēgtas robežas, atcelti sporta un kultūras pasākumi, tiek ieviestas komandantstundas. Jaunumi par dažādiem ierobežojumiem un slimībās izplatīšanos no dažādām pasaules malām pienāk burtiski katru minūti.

Portāla "Delfi" redakcija piedāvā teksta tiešraidi par jaunumiem visās sfērās saistībā ar "Covid-19" izplatību.

Covid-19. Cīņa pret pandēmiju Latvijā un pasaulē (16. marts)

Sabiedrība, Latvija Noderīgu informāciju šodien publiskojusi Labklājības ministrija: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/ieteikumi-ka-risinat-darbinieku-un-darba-deveju-attiecibas-arkartejas-situacijas-laika.d?id=51969155

Sports, LatvijaLatvijas Olimpiskā komiteja (LOK) norāda uz cilvēku beaztbildīgu rīcību, tāpēc aicina slēgt visus sporta objektus - gan pašvaldību, gan privātpersonuhttps://twitter.com/Olimpiade_lv/status/1239497926126297088

Pasaule, IndijaPolicija par varasiestāžu maldināšanu un dzīvībai bīstamas slimības izplatīšanu sākusi izmeklēšanu pret vīrieti, kurš slēpis savu ar “Covid-19” inficēto meitu, ziņo CNN. Viņa meitas vīram, kurš atgriezās Indijā no Grieķijas, 12. martā Bengaluru pilsētā tika apstiprināta inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Taču sieviete aizbēga no pārbaudēm pie saviem vecākiem uz Agru. Meklējot sievieti, likumsargi sazinājās ar viņas vecākiem un tēvs policistiem norādīja, ka meita jau ir devusies uz Deli. Vēlāk policija atklāja, ka viņa joprojām ir Agrā. Pēc tam veiktais “Covid-19” tests apstiprināja arī viņas inficēšanos.

Sports, pasauleJa par pašmāju čempionāta uzvarētājiem Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valde lems nākamnedēļ, tad Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) otrdien spriedīs par šī gada pasaules čempionātu hokejā. LHF ģenerālsekretārs Viesturs Koziols sprieda, ka čempionāts varētu tikt atcelts.https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/latvijas-cempionata-hokeja-uzvaretajus-lhf-valde-noteiks-nakamnedel.d?id=51969213

Pasaule, Igaunija https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-igaunija-konstateti-jau-205-gadijumi.d?id=51969189

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/video-visas-ielas-izslaucitas-turina-dzivojosa-latviesa-gajiens-uz-veikalu.d?id=51968013

Sabiedrība, Latvija Izmaiņas skar arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālās nodaļas – tās turpmāk strādās paaugstinātas drošības režīmā, informē PMLP. Tas nozīmē, ka nodaļas telpās klienti tiks apkalpoti pa vienam, savukārt, lai saņemtu pakalpojumu klātienē, būs gan iepriekš jāpierakstās, gan šis pieraksts telefoniski jāapstiprina.

https://www.delfi.lv/campus/raksti/covid-19-dati-nemelo-sociala-distancesanas-ir-efektiva?id=51968675

Pasaule, Igaunija Igaunijā diagnosticēto inficēšanās gadījumu skaits ar jauno koronavīrusu kopš svētdienas pieaudzis par 34, sasniedzot 205. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Plašāk par sociālās distancēšanās prasību iespējams lasīt šajā rakstā: https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/veikalos-bus-obligati-janodrosina-divu-metru-sociala-distancesanas.d?id=51968329

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/Rigas_pils/status/1239494511799209986

Sports, LatvijaVairāki sportisti lēmuši, ka viņiem šobrīd ārzemēs atrasties ir gan drošāk, gan tā viņi var labāk turpināt treniņu procesu.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/cycling/covid-19-vairaki-lov-sportisti-pagaidam-uzturesies-arzemes.d?id=51968893

Sabiedrība, Latvija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru nodaļās pacientus būs atļauts apmeklēt izņēmuma kārtā - tikai ar nodaļas vadītāja atļauju, portālu "Delfi" informē slimnīcā. Tāpat kā līdz šim, visu diennakti pacientiem tiks sniegta palīdzība stacionāra “Gaiļezers” Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikā. Taču jāņem vērā, ka pacientu tuvinieki varēs uzturēties tikai uzgaidāmajā telpā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikas iekštelpās pacienta tuvinieki netiks ielaisti!

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/Vinkele/status/1239440067644579840

Sabiedrība, Latvija https://twitter.com/DLiepins/status/1239483570260971520

Pasaule, BahreinasBahreinā fiksēts pirmais "Covid-19" upuris. Pirmdien mirusi kāda 65 gadus veca sieviete, kura jau ilgstoši slimojusi ar citām saslimšanām. Viņa februāra beigās atgriezusies no Irānas un nonākusi karantīnā, ziņo Bahreinas Veselības ministrija.

Sabiedrība, Latvija Tāpat pacientu apmeklējums Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiks liegts:·Visu slimnīcas stacionāru Intensīvās terapijas nodaļās;·Pastiprinātās novērošanas palātās visās ārstniecības nodaļās.

Sabiedrība, Latvija Apmeklētājiem tiek liegts apciemot tuviniekus (pacientus) sekojošos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros:- visās nodaļās stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”;- visās nodaļās stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”;- visās nodaļās stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”, izņemot Ambulatoro nodaļu;- visās nodaļās stacionārā “Biķernieki”, izņemot Oftalmoloģijas klīniku;stacionārā “Gaiļezers”:· Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas 7. Vispārējās neiroloģijas nodaļā;· Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas 16. Neiroķirurģijas nodaļā;· Sirds un asinsvadu slimību klīnikas 3. Neatliekamās kardioloģijas nodaļā;· Sirds un asinsvadu slimību klīnikas 9. Kardioloģijas nodaļā;· Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļā.

Sabiedrība, Latvija Pacientu apmeklējums Rīgas Austrumu slimnīcā tiek būtiski ierobežots, portāls "Delfi" uzzināja slimnīcā. Slimnīcā tiks īstenoti vairāki preventīvi piesardzības pasākumi, kas ir nepieciešami, lai pasargātu stacionāru pacientus, kuriem ir novājināta imunitāte, tādējādi novēršot veselības un atsevišķos gadījumos arī iespējamo dzīvības apdraudējumu.

Sabiedrība, Latvija Autotransporta direkcija informē, ka reisi, kas izveidoti iedzīvotāju nogādāšanai darbavietās, netiks slēgti. Šobrīd pārvadātājiem ir uzdots braukt saskaņā ar skolēnu brīvdienu kustības sarakstu. Citu instrukciju pagaidām nav bijis.

Sabiedrība, LatvijaAutotransporta direkcija informē, ka šobrīd nekādas papildu izmaiņas iekšzemes sabiedriskā transporta kustībā vēl nav veiktas.Skolēnu brīvdienās autobusu kustības saraksti tiek mainīti katru gadu. Tā kā no šodienas bija plānotas oficiālās skolēnu brīvdienas, arī iekšzemes sabiedriskais transports tam tika pielāgots. Direkcija par to, ka šāds kustības saraksts būs spēkā arī pēc 22. marta, kad skolēnu brīvdienas būs beigušās, informāciju plāno sniegt šonedēļ, taču jau šobrīd vairāki autobusu reisi ir tukši vai tajos ir vien daži pasažieri, tāpēc pieprasīta statistika par pasažieru skaitu visiem pārvadātājiem. Tiklīdz tā tiks saņemta, tiks lemts par tālākajām darbībām un pēc tam informēti pasažieri.

Sabiedrība, Latvija Ārkārtējās situācijas gaisotnē korekcijas skārušas arī gadskārtējos 16. marta pasākumus: https://www.delfi.lv/news/national/politics/legionaru-pieminu-pie-brivibas-pieminekla-godinas-visu-dienu-vecriga-nekartibas-nemana.d?id=51968473

Sabiedrība, Latvija Kā novēroja portāls "Delfi", veikalā "Top", Balvos, vairumā ir pievests tualetes papīrs, savukārt tirdzniecības centra "Beta" autostāvvietā nav vietas, lai novietotu automašīnu. Šajā veikalā cilvēki izpirkuši griķus, putraimus, auzu pārslas, kā arī citus produktus. Cilvēki iegādājas arī degvīnu. Tirdzniecības centrā "Beta" izveidojusies arī rinda pie aptiekas.

Sabiedrība, Latvijahttps://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/ekspoziciju-ierobezojumi-un-atceltas-ekskursijas-latvijas-botanisko-darzu-darbiba-arkartas-situacija.d?id=51968097

Pasaule, Lietuva Lietuvā apstiprināti vēl divi inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu, līdz ar to kopējais inficējušos skaits palielinājies līdz 14, pirmdien paziņojusi Lietuvas Veselības ministrija. Viens inficētais atgriezies Lietuvā no Spānijas, bet otrs - no Vācijas. Abi ievietoti Viļņas Universitātes Santaras klīnikā. (LETA)

Sports, pasauleIIHF prezidents Renē Fāzels norādījis, ka lēmumu par pasaules čempionāta atcelšanu var pieņemt tikai rīkotāja - Šveice. Ja Šveices valdība vai attiecīgie kantoni, kur atrodas Lozanna un Cīrihe, pienems tādu lēmumu, tad pasaules čempionāts tiks atcelts.Fāzels, pieļauj, ka skaidrība varētu būt divu nedēļu laikā.

Pasaule, Igaunija Igaunijā svētdien novērots cilvēku pieplūdums piejūras mežos. https://www.facebook.com/jarek.joepera/videos/10157056169033977/&show_text=0&width=560

Sabiedrība, Latvija No pirmdienas Rēzeknes slimnīcā atceltas plānveida operācijas, vēsta aģentūra LETA. Iestādē noteikti vairāki vīrusu ierobežojoši pasākumi. Ir aizliegta stacionāro pacientu apmeklēšana, bet atsevišķos gadījumos smagi slimus pacientus atļauts apmeklēt tikai ar slimnīcas valdes atļauju.Pārējos gadījumos pacientam var atstāt sūtījumu, nododot to slimnīcas personālam, kas to nogādās saņēmējam. Sūtījumos nedrīkst ievietot dokumentus un materiālās vērtības, turklāt tam jābūt iesaiņotam, norādot pacienta vārdam, uzvārdam, nodaļai, palātas numuram.Ambulatorās daļas pacientiem ieteikts sekot līdzi Ambulatorajā daļā izvietotajai informācijai par drošības pasākumiem un, iespēju robežās, ņemot vērā vispārējo veselības stāvokli, pārcelt izmeklējumus vai vizītes pie speciālistiem.

Sabiedrība/ tirdzniecība, LatvijaTirgotāji pagaidām neierobežo lielveikalu darbību, preses konferencē informē EM. Līdz ar to katrs lielveikals pats pieņem lēmumu par kādiem papildus ierobežojumiem, arī attiecībā uz darba laiku. Centralizēti nekādi ierobežojumi netiek ieviesti, izņemot distances ievērošanu.

Sabiedrība/ tirdzniecība, LatvijaEkonomikas ministrija īpašā preses konferencē informē par tikšanos ar tirgotājiem un sociālās distancēšanās principa ieviešanu. Tirgotāji aicinās ievērot 2 m starp cilvēkiem, kā arī aicina cilvēkus nekrist panikā saistībā ar preču pirkšanu, jo ikdienā nepieciešamās preces ir pietiekami.EM aicina doties pēc iespējas retāk doties uz veikaliem un iegādāties preces vairākām dienām.2 m distances prasība netiks attiecināta uz mazajiem veikaliem, kuros tas fiziski nav iespējams. Visos veikalos jābūt norādēm par sociālo distancēšanos 2 m attālumā.

Sabiedrība, Latvija AS "Rīgas Centrāltirgus" (RCT) informē, ka saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14.aprīlim, ieviesti stingrāki ierobežojumi tirgus darbībā, uzdodot: 1. Reizi stundā veikt uzkopšanas un dezinfekcijas darbus tirgus teritorijā un paviljonos (mazgāt grīdas, virsmas, dezinficēt rokturus un durvju virsmas); 2. Pie visām paviljonu ieejām izvietot un papildināt roku dezinfekcijas līdzekļus; 3. Pie visām paviljonu ieejām izvietot informatīvos materiālus ar rekomendācijām kā pasargāt sevi no vīrusa un rīkoties atbildīgi; 4. Atcelt ekskursiju un degustāciju pakalpojumus RCT teritorijā; 5. RCT nomniekiem (pārdevējiem) strādāt cimdos, dezinficēt virsmas, izvairīties no ilgstošas saskarsmes ar cilvēkiem; 6. Daļu un nodaļu vadītājiem izlemt par darbinieku prombūtni gadījumos, kad darbinieks nevar ierasties darbā (piemēram, bērnu skolu/ bērnudārzu slēgšanas gadījumā); 7. Darbinieku saziņai uzņēmuma darbības nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, galvenokārt izmantot telefonsakarus/ e-pastus, lai minimizētu personu kontaktus; 8. Līdz 2020.gada 14.aprīlim atcelt plānoto kultūras pasākumu (Lieldienas gadatirgu), kas paredzēts 2020.gada 10. aprīlī; 9. Izstrādāt (līdz 17.03.2020.) norēķinu kārtību Centrāltirgus atklātās un slēgtās teritorijas nomniekiem, lai pēc iespējas mazinātu personu kontaktus.

Sabiedrība, Latvija Uzņēmumi, kuri nodrošina ēdināšanas mācību iestādēs, vērsīsiet pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) un valdības ar aicinājumu sniegt atbalstu sakarā ar ārkārtas situāciju un mācību iestāžu slēgšanu, vēsta aģentūra LETA.

Pasaule, Irāna No “Covid-19” miris augsta ranga Irānas garīdznieks ajatolla Hašems Batai Golpajegani, ziņo aģentūra IRNA. Viņš bija viens no 88 Ekspertu padomes locekļiem, kurus amatā ieceļ Irānas augstākais garīgais līderis. Golpajegani sestdien hospitalizēts Kumas pilsētā, kurā satelīta attēli liecina par masu kapu veidošanu. Saskaņā ar jaunākajiem oficiālajiem datiem Irānā ar “Covid-19” inficēto skaits ir 13 938, miruši ir 724 cilvēki.

https://twitter.com/SPKCentrs/status/1239477074324324359

Sabiedrība, Latvija Rīgas dome paziņo, ka, pamatojoties uz valdības paziņojumu, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pagaidām turpina darbu, taču ir ieviesti papildus drošības pasākumi.

Pasaule, Nīderlande Cilvēki svētdien stāv rindā pēc marihuānas pirms stājās spēkā stingri ierobežojumi saistībā ar “Covid-19”. https://twitter.com/trbrtc/status/1239250523267661826?ref_src=twsrc%5Etfw

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/viltus-zinas-homeopatijas-pozitivo-efektu-covid-19-profilakse-komente-infektologs.d?id=51968203

Sabiedrība/ avio nozare, LatvijaVAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) dispečeri arī pēc pusnakts turpinās apkalpot lidmašīnas, kurām ir apstiprināti lidojumu plāni un kas nolaidīsies vai pacelsies lidostā "Rīga".

Sabiedrība, LatvijaNekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas grupas “Civinity” uzņēmumi Latvijā uzsāk papildus dezinfekcijas pasākumus apsaimniekojamo objektu koplietošanas telpās. “Civinity” aicina iedzīvotājus higiēnas un drošības nolūkos izvairīties turēt koplietošanas telpās bērnu ratus, velosipēdus un citus priekšmetus uz kuriem viegli var vieglāk pārnēsāt infekcijas. “Civinity grupa” Latvijā ir lielākais privātais uzņēmums nozarē un pārvalda namu apsaimniekošanas, administrēšanas un uzturēšanas uzņēmumus Rīgā un Jūrmalā – AS “Hausmaster”, SIA “CS Komercserviss”, SIA ”Jūrmalas Namsaimnieks”, SIA “Labo Namu Aģentūra”, SIA “Homemaster” un uzkopšanas servisa uzņēmumu SIA “ALG Cleaning”.

Sports, pasauleBrazīlijas futbola kluba "Gremio" spēlētāji ar miermīlīgu protestu - uzvelkot aizsargmaskas - pauda savu viedokli pret sacensību rīkotāju lēmumu aizvadīt mačus. Brazīlijas futbola čempionāta spēles netika atceltas, bet notika pie tukšām tribīnēmhttps://twitter.com/Jason_Sagini/status/1239469174205943809

Sabiedrība, Latvija https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-levita-un-karina-pazinojums-medijiem-video-tiesraide.d?id=51967873

Latvija, Sabiedrība Saeima ar 78 balsīm vienbalsīgi apstiprina valdības piektdien un sestdien pieņemtos papildus ierobežojumus ārkārtējās situācijas gadījumā.

Sabiedrība, LatvijaLatvijā minimāli audzis saslimušo skaits.https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-saslimuso-skaits-latvija-pieaudzis-lidz-34.d?id=51967885

Sabiedrība, Latvija Saeimas sēdē ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs arī saka, ka Saeimas sēdē izskanējušos ierosinājumus nodos valdības pārstāvjiem, jo krīzes situācijā parādās arvien jauni aspekti un problēmas. Rinkēvičs uzsver, ka vīruss nešķiro opozīciju, koalīciju, ministrus un cilvēkus, koalīcijas partnerus, tāpēc jāstrādā vienoti. Deputāti viņa teikto sveic ar aplausiem.

Sabiedrība, Latvija Saeimas sēdē ārlietu ministrs Rinkēvičs atbild deputātiem un apstiprina, ka tiks darīts viss, lai cilvēki no ārzemēm varētu atgriezties Latvijā, taču daudzas valstis arī strauji un radikāli maina savus lēmumus. “Labāk vai sliktāk, bet darām visu, ko varām,” sacīja ministrs, pieminot arī sadarbību ar Poliju, kur radušās problēmas ar tranzīta koridoru.

Latvija, Sabiedrība Saeimas sēdē deputāts Ivars Zariņš (S) ierosina cilvēkus, kam noteikta pašizolācija, izsekot ar elektroniskajām aprocēm, piedāvāt tām finansiālu motivāciju, piemēram, 500 eiro apmērā, un piedraudēt ar 15 dienām apcietinājumā, ja neievēro 14 dienu pašizolāciju.

Sports, EiropaIespējamos finansiālos zaudējumus, nenoslēdzot vietējās futbola līgas izspēli, kā argumentus izteicis gan Itālijas Futbola federācijas prezidents, gan Spānijas augstākās līgas vadītājs. Abi vēlas pēc kāda laika atsākt sacensības, kuras beigtos vēlāk nekā plānots. Tādējādi otrdien plānotā Eiropas Futbola asociāciju apvienības (UEFA) konferences zvanā tiks arī izskatīta iespēja Eiropas čempionātu futbolā pārcelt uz 2021. gadu.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/eiropas-cempionatu-futbola-varetu-parcelt-uz-2021-gadu.d?id=51968161

Sabiedrība, Latvija Saeimas sēdes debatēs Armands Krauze (ZZS) debatēs pauž no saviem vēlētājiem sadzirdēto satraukumu, ka tiek saņemtas īsziņas no valsts iestādēm, kas ved uz informāciju angļu valodā. Krīzes karstumā Krauze aicināja atcerēties par Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas izejvielu ražotājiem, tāpēc nevajadzētu aizvērt veikalus, kur jāiegādājas, piemēram, lopbarību un tehniku.

Pasaule, AAEApvienotajos Arābu Emirātos (AAE) “Covid-19” smagi skāris divus svarīgus ekonomikas sektorus – tūrismu un aviāciju. Valdība izziņojusi 27 miljardu dolāru palīdzības programmu ekonomisko seku mazināšanai. Tā ietver arī subsīdijas par elektrības un ūdens rēķiniem, ziņo BBC. AAE līdz pirmdienai konstatēti 98 “Covid-19” gadījumi.

Sabiedrība, Latvija Saeimas debatēs “Saskaņas” deputāte Regīna Ločmele-Luņova uzsver, ka ļoti nepieciešama vieta, kurā būtu apkopota visa būtiskā informācija vienkopus, jo patlaban tādas trūkst. Deputāte pauda satraukumu par baumu izplatīšanos, kas būtu jānovērš.

Sabiedrība, Latvija Saeimas sēdes debatēs pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits kritizē Jauno konservatīvo partiju, kura ar publisku vēstuli vērsusies pie valdības vadītāja, pati būdama valdībā. Šmits uzskata, ka, īstenojot visus JKP ieteiktos ierobežojumus, valsts īsā laikā tiktu novesta līdz bankrotam.

Pasaule, FrancijaSituācija Francijā ļoti strauji pasliktinās.“[Jaunatklāto] gadījumu skaits dubultojas katras trīs dienas,” aģentūra AFP citē Nacionālās Veselības aģentūras pārstāvi Džeromu Salomonu.

Sabiedrība, Latvija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga (S) pauž satraukumu, ka pašvaldībām trūkst informācijas, kā rīkoties šajā situācijā, jo vismaz līdz svētdienas vakaram tās neesot saņēmušas nekādas īpašas norādes. Tāpēc pirmdien arī sasaukta komisijas sēde, lai palīdzētu risināt šo problēmu.

Sabiedrība, Latvija Saeimas sēdē Zaļo un zemnieku frakcijas pārstāvis Raimonds Bergmanis debatēs saka, ka diemžēl mūsu valsts nav gatava krīzei. Deputāts atzinīgi vērtē amatpersonu vēlmi mācīties no ārvalstu pieredzes, bet amatpersonu komunikācijai šajā situācijā jābūt skaidri saprotamai. Bergmanis paslavē Ārlietu ministrijas un ministra darbu, tomēr kritizē valdības rīkojumu, no kura izriet vairāk jautājumu nekā atbilžu, piemēram, par publisko pasākumu aizliegumu.

Sports, pasauleKontinentālā hokeja līga (KHL) ir vien no retajām profesionālā sporta līgām, kas vēl nav apturējusi savu darbību. Pagājušajā nedēļā dalību no Gagarina kausa atsaukusi Helsinku Jokerit komanda, kurā spēlē vārtsargs Jānis Kalniņš. Savukārt pirmdien Kazahstānas kluba Baris vadība pieņēma lēmumu par komandas atsaukšanu. Krievijas mediji gan vēsta, ka paši hokejisti esot gatavi spēlēt, bet lēmumu pieņēmusi kluba vadība.Kazahstanā saistībā ar "Covid-19" izplatību ir ieviests ārkārtējs stāvoklis.

Sabiedrība, Latvija Vairāk par lēmumiem, kuru apstiprināšana tagad ir Saeimas ziņā, iespējams uzzināt, izlasot šo portāla "Delfi" rakstu: https://www.delfi.lv/news/national/politics/kas-katram-jazina-par-arkartejo-situaciju-ko-nolema-valdiba.d?id=51966173

Pasaule, ČehijaČehijas valdība svētdien noteica jaunus pārvietošanās ierobežojumus.Tagad Čehijas iedzīvotāji drīkst doties tikai uz darbu un atpakaļ, iepirkties, apmeklēt ģimenes locekļus vai ārstu, rūpēties par viņiem piederošajiem dzīvniekiem, iegādāties degvielu vai pavadīt laiku dabā.Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 24. martam. (LETA)

Sabiedrība, Latvija Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija svētdien, 15. martā, atbalstīja stingrākos valdības ārkārtas un Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē pieņemtos lēmumus "Covid-19" ierobežošanai. Vairāk par to iespējams uzzināt šajā "Delfi" rakstā:https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeimas-komisija-atbalsta-stingrakos-valdibas-lemumus-covid-19-ierobezosanai.d?id=51966231

Pasaule, Francija“Covid-19” smagi skar ne tikai pašus vecākos. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-vairak-neka-puse-francijas-smagi-slimo-ir-jaunaki-par-60.d?id=51967893

Sports, pasauleProfesionālā sieviešu tenisa asociācija (WTA) līdz 20. aprīlim atcēlusi visus turnīrus visā pasaule. Gan WTA, gan ATP gan cer, ka situācija pasaulē normalizēsies līdz maija nogalei, kad plānots sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts jeb French Open.

Sabiedrība, Latvija Saeimas debatēs pie frakcijām nepiederošā deputāte Jūlija Stepaņenko pauž nožēlu, ka Saeima nevar papildināt valdības rīkojumu ar saviem ieteikumiem un risinājumiem, tāpēc aicina sasaukt atbildīgās komisijas sēdi, lai skatītu opozīcijas jau pagājušā ceturtdienā iesniegtos priekšlikumus, ko Saeima nodevusi Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Stepaņenko pauž arī satraukumu par cilvēkiem, kas iesprūduši garās rindās Polijā aukstumā un, iespējams, bez ēdiena. Deputāte uzskata, ka precizējama būtu rīkojuma daļa par bērnudārziem.

Sabiedrība, LatvijaRinkēvičs deputātiem saka, ka Ārlietu ministrija strādā arī ar Latvijas cilvēkiem, kas atrodas ārpus Eiropas, kā arī ar tūroperatoriem, lai palīdzētu šiem cilvēkiem atgriezties. Taču tas nebūs tik ātri, jo situācija pasaulē mainās ļoti strauji. “Pilnai visu cilvēku atgriešanai Latvijā vajadzēs plus mīnus 10 dienas,” saka Rinkēvičs.

Sabiedrība, Latvija Veselības ministrija sniedz nozīmīgu informāciju: https://twitter.com/veselibasmin/status/1239210046770286592

https://twitter.com/riga_airport/status/1239452787836141568

Sabiedrība, Latvija Rinkēvičs deputātiem stāsta, ka Ārlietu ministrija strādā 24 stundu režīmā, un darbs notiek vairākos blokos, sacīja ministrs. Tiek strādāts pie tā, lai cilvēki var maksimāli ātri atgriezties mājās no Eiropas valstīm. Tiek apzināti cilvēki, kas vēlas atgriezties, notiek darbs ar “Air Baltic” par repatriācijas reisu rīkošanu. Cilvēku atsaucība ir liela un viņi tiek arī informēti, ka pēc atgriešanās būs jāpaliek 14 dienu karantīnā. No svētdienas lidostā tiek pārbaudīti cilvēki ar slimības simptomiem.

Sabiedrība, Latvija Ārlietu ministrs Rinkēvičs stāsta, ka Ministru kabineta sēdē bija arī diskusija par robežas slēgšanu ar Igauniju un Lietuvu, bet, tā kā tās valstis jau slēdza visas savas robežas, tad Latvijai nebija jēgas no savas puses to darīt un izmantot mūsu robežsargu resursus.

Sabiedrība, LatvijaLatvijā netiek konstatēti nejauši smagas pneimonijas gadījumi un situācijas, kad nav skaidrs, kur cilvēks ir inficējies. tuvākās dienas būs izšķirošas, jo Latvijā iebrauc milzīgs skaits nogurušu cilvēku, priecīgu, kuri atgriežas mājās, jo bija iestrēguši. Viņi droši vien gribēs doties pie ģimenēm, bet ir valstiski nozīmīgi saprast, ka šiem cilvēkiem nepieciešams pašizolēties uz 14 dienām – viņi nedrīkst iet uz darbu, nedrīkst tikties ar ģimenēm, tā šorīt LTV tiešraidē sacīja Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis.https://www.delfi.lv/news/national/politics/infektologs-par-latvijas-situaciju-tuvakas-dienas-bus-izskirosas.d?id=51967797

Sabiedrība, Latvija Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) bija pilnvarots valdības vārdā Saeimā runāt par sestdien pieņemtajiem lēmumiem par papildus ierobežojumiem. Viņš sacīja, ka valdība uzklausīja ekspertus un, tā kā vīruss izplatās strauji, tāpēc bija nepieciešams darīt visu, lai kontrolētu situāciju un novērstu slimības izplatību. “Uzskatām, ka noteiktie ierobežojumi ir efektīvi un samērīgi,” sacīja ministrs.

Sabiedrība, LatvijaSaeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas ārkārtas sēdi, kas sākusies šodien, 16.martā, pulksten 9, lai lemtu par valdības rīkojumiem par ārkārtējo situāciju. Aktualitātēm no sēdes iespējams sekot līdzi arī šajā teksta tiešraidē.

Sveicināti!Portāla "Delfi" redakcija uzsāk teksta tiešraidi par jaunumiem saistībā ar "Covid-19" izplatību. Visas dienas garumā visu "Delfi" nodaļu žurnālisti informēs par jaunumiem attiecīgajā nozarē. Sekojiet jaunumiem!