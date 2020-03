'Covid-19': Latvijā atgriežas valstspiederīgie, citas valstis turpina izolēties. Teksta tiešraide

Koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" gadījumi visā pasaulē aug pa stundām, bet pandēmijas epicentrs sobrīd ir Eiropa. Daudzviet pasaulē - arī Latvijā - katru dienu tiek ieviesti jauni drosības pasākumi, lai mazinātu sērgas izplatīšanos.

Portāla "Delfi" redakcija visas dienas garumā piedāvāja teksta tiešraidi par jaunumiem visās sfērās saistībā ar "Covid-19" izplatību.

Covid-19. Cīņa pret pandēmiju Latvijā un pasaulē (20. marts)

Sabiedrība, LatvijaViens no latviešiem, kuri bija iesprūduši uz Vācijas-Polijas robežas, “Facebook” raksta, ka policija ieradusies pie viņa mājās pārbaudīt, vai tiek ievērota pašizolēšanās.

Sabiedrība, BaltijaVēlā ceturtdienas vakarā no Zasnicas ostas Rīgā ieradās prāmis "Romantika" ar Eiropā iestrēgušajiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājiem, kurus kuģis atveda mājup no Vācijas.https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-riga-ierodas-pramis-ar-eiropa-iesprudusajiem-baltiesiem.d?id=51983049

Bizness, LatvijaLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), izskatot likumprojektu Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību konceptuāli atbalsta šāda likuma pieņemšanu, bet iebilst pret vairākiem punktiem. LTRK uzskata, ka vīruss skar visas nozares, tāpēc noteikt atbalstāmās nozares ir bezjēdzīgi."Pandēmijas radītā krīze ekonomikā tūdaļ skars gandrīz visas nozares, nešķirojot uzņēmumus – mazs vai liels, vietējā tirgū strādājošs vai eksportējošs, tirgotājs, ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs (daļai bizness ir aizliegts, daļai tirgus brūk pa dienām, citiem bizness ir nopietni apgrūtināts, izejvielu piegāžu kavēšanās dēļ un slimojošu darbinieku dēļ, savukārt kopējās globālās ekonomikas bremzēšanās rezultātā situācija tuvākajā laikā visticamāk pasliktināsies gandrīz visiem)," uzskata LTRK.

Sports, pasauleNacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Filadelfijas "76ers" un Denveras "Nuggets" ceturtdien paziņoja, ka to rindās ir personas, kurām konstatēta koronavīrusa izraisīto slimība "Covid-19". Slimība konstatēta arī Bostonas "Celtics" aizsargam Markusam Smārtam un diviem Losandželosas "Lakers" spēlētājiem.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/nba-klubus-parnem-covid-19-saslimsanas-gadijumi.d?id=51983437

PasauleNo “Covid-19” mirušo skaits pasaulē pārkāpis 10 tūkstošu robežu. Savukārt Itālijā, kur zināmo inficēto skaits ir divreiz mazāks nekā Ķīnā, mirušo skaits apsteidzis Ķīnu. https://www.delfi.lv/news/arzemes/covid-19-miruso-skaits-parsniedz-10-tukstosus-italija-apsteidz-kinu.d?id=51983851

Veselība, LatvijaAptiekas ir viena no vietām, kur, neskatoties uz valstiskā mēroga ieteikumu pēc iespējas ievērot sociālo distancēšanos, pandēmijas laikā pieaug cilvēku skaits, kas pie speciālistiem vēršas ar jautājumiem par veselībuhttps://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/covid-19-farmaceiti-bijusi-apdraudeti-situacija-aptiekas-uzlabojas.d?id=51982357

