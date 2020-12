Covid-19 Latvijā: atklāti 399 jauni gadījumi, 13 cilvēki miruši

Pēdējā diennaktī veikts 3001 Covid-19 tests, reģistrēti 399 jauni saslimšanas gadījumi, bet 13 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Aizvadītajā diennaktī no Covid-19 miruši 13 cilvēki: viens vecumā no 60-65 gadiem, divi vecumā no 75-80 gadiem, septiņi vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-100 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 13,1%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 35 819 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikts 3001 Covid-19 izmklējums;

▫️reģistrēti 399 jauni inficēšanās gadījumi;

▫️miruši 13 cilvēki (viens vecumā no 60-65 gadiem, divi vecumā no 75-80 gadiem, septiņi vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-100 gadiem). — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 26, 2020