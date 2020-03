'Covid-19': Latvijā nekonstatē jaunus saslimšanas gadījumus

Latvijā aizvadītās diennakts laikā nav konstatēti jauni saslimšanas gadījumi ar jaunā koronovīrusa izraisīto saslimšanu "Covid-19", informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

SPKC ziņo, ka aizvadītās diennakts laikā, pamatojoties uz aizdomām pa iespējamu saslimšanu ar "Covid-19", izmeklēti 14 iedzīvotāji, tostarp divi bērni. Izmeklēšanas rezultātā nav fiksēti jauni saslimšanas gadījumi.

Kopš 29. janvāra uz "Covid-19" saslimšanu kopumā pārbaudīti 200 iedzīvotāji. No tiem viens izmeklējums – bijis pozitīvs, bet pārējie – negatīvi, vēsta SPKC.

Piektdien "Delfi" ziņoja, ka Igaunijā reģistrēti 11 ar "Covid-19" saslimušie, viens no tiem skolēns. No tiem astoņi inficētie iedzīvotāji, kuri ceļoja ar lisdabiedrības "Ryanair" reisu 29. februārī, apmeklēja kalnu kurortus, seši ir no vienas grupas, noskaidrojis SPKC.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.