Covid-19: Latvija noslēgusi vienošanos ar trim vakcīnu ražotājiem

Līdz šim Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis vienošanos par vakcīnu piegādi ar trim vakcīnu ražotājiem – "AstraZeneca", "Johnson&Johnson" ("Janssen") un "Pfizer", preses konferencē informēja Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa.

Šobrīd Eiropas Komisija (EK) visu Eiropas Savienības dalībvalstu vārdā ir noslēgusi pirkuma līgumus par vakcīnu piegādi ar pieciem vakcīnu ražotājiem: "AstraZeneca", "Sanofi-GSK", "Johnson&Johnson", "CureVac" and "Pfizer". Vēl notiek sarunas ar sesto uzņēmumu – "Moderna".

Lai nodrošinātu pēc iespējas operatīvāku pieejamību sabiedrībai, Eiropas Zāļu aģentūra ir tā, kura nodrošina šo vakcīnu reģistrāciju. Šobrīd neviena no vakcīnām nav reģistrēta Eiropas Zāļu aģentūrā, bet skaidrs, ka līdz 2021. gada beigām varētu būt pieejamas vairākas Covid-19 vakcīnas, atzīmēja VM pārstāve.

Kad EK noslēdz pirkuma līgumus par vakcīnu piegādi, katrai dalībvalstij piecu darba dienu laikā ir jāpieņem lēmums par to, vai iegādāsies vakcīnas no konkrētā ražotāja. Tā kā nav zināms, kuri ražotāji izies reģistrācijas procesu, un, pieņemot, ka viena vai vairākas kompānijas varētu neiziet šo procesu, tad Latvija ņem vakcīnas no tiem ražotājiem, ar kuriem EK ir noslēgusi ir līgumus, informēja Līviņa.

Šobrīd plānots, ka kopumā valsts apmaksāta vakcīna varētu tikt nodrošināta vairāk nekā 800 000 cilvēku. Ja vakcīnu ražotāji apstiprinās Latvijas pasūtījumu, šis skaits varētu būt lielāks, iepriekš pieļāva VM.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. VM stratēģija paredz, ka brīdī, kad būs pieejamas Covid-19 vakcīnas, Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās. Vairāk par vakcinēšanas stratēģiju var lasīt šeit.

