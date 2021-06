Covid-19: Latvijā saslimstība turpina samazināties, bet augstāka nekā Eiropā, pauž SPKC

Pagājušā nedēļā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, vērojams saslimstības ar Covid-19 samazinājums par 36%, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Vidēji vienā dienā tika atklāti 57 jauni inficētie, bet nedēļu iepriekš tie bija 111. Pagājušajā nedēļā par 38,1% samazinājies veikto testu skaits, vidēji dienā veicot 5 026 testus. Nedēļu iepriekš tie bija vidēji 8 126 testi.

Pēdējo septiņu dienu laikā tika stacionēti vidēji 12 pacienti dienā, bet nedēļu iepriekš – 20, tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 186 (iepriekš 266) pacienti.

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības samazinājums, visos reģionos vienmērīgi samazinās jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits, norādīja centrā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficents (R) šobrīd ir 0,59 (nedēļu iepriekš 0,72), tas liecina par infekcijas slimības izplatības samazināšanos, atklāja SPKC.

Kā norādīja SPKC, Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 51 (iepriekš 72), bet Latvijā joprojām saglabājas divas reizes augstāks rādītājs pret ES.

No maija vidus līdz pagājušajai nedēļai 106 Covid-19 gadījumi bija ievestie: 30 no Krievijas, 13 no Vācijas, 10 no Turcijas, septiņi no Lielbritānijas, pieci no Zviedrijas, četri no Ēģiptes, bet trīs no Baltkrievijas.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.