Covid-19: Latvijā vakcinācijas procesu pabeiguši 60,9% pilngadīgo

Vakcinācijas tempiem pret Covid-19 turpinot pamazām pieaugt, līdz šim Latvijā vismaz vienu poti saņēmuši jau 58,6% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Vakcinācijas temps kāpis jau mēnesi. Nedēļā no 27. septembra valstī vakcinēti kopumā 44 716 cilvēki, savukārt katrā sekojošajā nedēļā kopējais sapotēto skaits pieaudzis - laikā no 4. līdz 10. oktobrim ievadītas kopumā 50 957 devas, nedēļā no 11.oktobra jau 83 704 devas, bet aizvadītajā nedēļā no 18.oktobra savakcinēti 81 902 cilvēki, kas pagaidām ir mazāk, jo NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Pieaugot nedēļā sapotēto skaitam, attiecīgi kāpis arī vidēji dienā vakcinēto cilvēku daudzumam. Pēdējā mēneša laikā augstākais vienā dienā sapotēto cilvēku skaits fiksēts, kad valdība 8. oktobrī lēma par jauniem ierobežojumiem pamatā nevakcinētajai sabiedrības daļai. Todien savakcinēti teju 10 000 cilvēku un vidēji dienā vakcinēto cilvēku skaits turpina pamazām pieaugt arī nedēļā no 18.oktobra, kad tas sasniedza 11 958 gadījumu.

Tomēr līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet vasarā šie rādītāji samazinājās pat trīskārt.

Pirmdien potes pret Covid-19 saņēmušas vismaz 7889 personas, tostarp pirmo porti - 3985 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 1253 cilvēki, tostarp 2237 personas sapotētas ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva. Imunologi gan tagad arī pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Vēl 414 cilvēki saņēmuši Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Vakcināciju veikušas 264 iestādes, bet visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība", "Veselības centrs 4" un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca.

Līdz šim kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 1 104 559 personas, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 979 180 cilvēki, kas atbilst 52,2% Latvijas iedzīvotāju, aprēķinos izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu valstī 2021.gada jūlija sākumā.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 60,9% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēguši 59,2% Latvijas iedzīvotāji vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti 5580 cilvēki jeb 0,29% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti un senioriem.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto.

2020. gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.